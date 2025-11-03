Las inscripciones aún están abiertas
Badajoz correrá por la salud el 9 de noviembre
Organizada por la Comisión Comunitaria de El Progreso, pretende visibilizar las barriadas al norte de las vías del tren y promover hábitos saludables
Todos los que deseen participar el próximo domingo en la ‘V Carrera Popular por la Salud’ de El Progreso aún están a tiempo de inscribirse. El plazo estará abierto hasta este jueves y la cuota es de 3 euros para adultos y de un euro, para los menores. También hay un dorsal 0, para quienes no puedan asistir, pero deseen apoyar esta iniciativa.
El concejal de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Parejo, ha presentado este lunes esta prueba popular, acompañado por Sara Llorente, farmacéutica de El Progreso, y Quinti Méndez, directora del colegio Nuestra Señora de Fátima, que han anunciado una «sorpresa» en el recorrido de esta edición.
La carrera absoluta es de 5 kilómetros, con salida y meta en la plaza de El Progreso, y, además, habrá otras pruebas para que todo el mundo pueda participar, pues el objetivo de esta cita es poner en valor los barrios al norte de las vías del tren y fomentar hábitos saludables entre la población.
La carrera está organizada por la Comisión Comunitaria de Salud, de la que forman parte todos los colegios y el instituto de El progreso, Santa Engracia y El Gurugú, las asociaciones de vecinos, el centro de salud, la mezquita y otros colectivos que trabajan en esta zona de Badajoz, y cuenta con la colaboración de Farmamundi, el IMSS y la FMD.
Este año, como novedad y para fomentar la convivencia, habrá una cantina en la plaza de El Progreso, que gestionará el grupo de scouts.
«En pocas carreras de la ciudad se respira un ambiente tan festivo y participativo como en esta», ha destacado Parejo, que recordó que reúne corredores desde los 2 años hasta casi los 80. En la última edición, participaron más de 600 personas.
«Estamos muy orgullosos», ha reconocido Quinti Méndez, quien ha destacado que todos los barrios se vuelcan con esta convocatoria, que es el colofón a la Semana de la Salud.
Los ganadores recibirán como trofeo un caracol realizado por la asociación del Gurugú Forjando Sueños. «Es nuestro símbolo, porque va «pasito a pasito, lento pero seguro, como la Comisión Comunitaria de Salud», ha comparado.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle