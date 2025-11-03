Badajoz correrá por la salud el 9 de noviembre

Todos los que deseen participar el próximo domingo en la ‘V Carrera Popular por la Salud’ de El Progreso aún están a tiempo de inscribirse. El plazo estará abierto hasta este jueves y la cuota es de 3 euros para adultos y de un euro, para los menores. También hay un dorsal 0, para quienes no puedan asistir, pero deseen apoyar esta iniciativa.

El concejal de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Parejo, ha presentado este lunes esta prueba popular, acompañado por Sara Llorente, farmacéutica de El Progreso, y Quinti Méndez, directora del colegio Nuestra Señora de Fátima, que han anunciado una «sorpresa» en el recorrido de esta edición.

La carrera absoluta es de 5 kilómetros, con salida y meta en la plaza de El Progreso, y, además, habrá otras pruebas para que todo el mundo pueda participar, pues el objetivo de esta cita es poner en valor los barrios al norte de las vías del tren y fomentar hábitos saludables entre la población.

Cartel de la 'V Carrera por la salud'. / LA CRÓNICA

La carrera está organizada por la Comisión Comunitaria de Salud, de la que forman parte todos los colegios y el instituto de El progreso, Santa Engracia y El Gurugú, las asociaciones de vecinos, el centro de salud, la mezquita y otros colectivos que trabajan en esta zona de Badajoz, y cuenta con la colaboración de Farmamundi, el IMSS y la FMD.

Este año, como novedad y para fomentar la convivencia, habrá una cantina en la plaza de El Progreso, que gestionará el grupo de scouts.

«En pocas carreras de la ciudad se respira un ambiente tan festivo y participativo como en esta», ha destacado Parejo, que recordó que reúne corredores desde los 2 años hasta casi los 80. En la última edición, participaron más de 600 personas.

«Estamos muy orgullosos», ha reconocido Quinti Méndez, quien ha destacado que todos los barrios se vuelcan con esta convocatoria, que es el colofón a la Semana de la Salud.

Los ganadores recibirán como trofeo un caracol realizado por la asociación del Gurugú Forjando Sueños. «Es nuestro símbolo, porque va «pasito a pasito, lento pero seguro, como la Comisión Comunitaria de Salud», ha comparado.