Las bases de los concursos del Carnaval de Badajoz 2026 ya están publicadas

"Desde ya se pueden inscribir las agrupaciones", anuncia José Antonio Casablanca, concejal de Ferias y Fiestas. Los domingos en Badajoz ya suenan a comparsa, las noches, a murga, y los talleres trabajan a destajo en los nuevos diseños de los artefactos. El Carnaval 2026 calienta motores.

El Ayuntamiento de Badajoz hace hoy públicas las bases de los diferentes concursos de la próxima edición. Así, desde hoy quedan convocados el Concurso de Murgas, el Desfile de Grupos de Animación, el Desfile Infantil de Comparsas, el Desfile de Artefactos, el Gran Desfile de Comparas.

En las bases se han incorporado algunos cambios "que nos habían demandado las agrupaciones de todos los concursos para mejora, adaptación y perfeccionamiento de esas bases", dice el concejal, "pero realmente no ha habido grandes cambios".

Desgranando las bases se puede apreciar que este año, por primera vez, se controlarán los tiempos en todos los desfiles. Esto quiere decir que no solo el del Domingo de Carnaval irá vigilado, sino que también tendrán límite de tiempo las comparsas en el Desfile Infantil y todos los grupos que participen en el Entierro de la Sardina durante el Martes de Carnaval.

Cambalada durante su desfile en el Entierro de la Sardina en San Roque. / Andrés Rodríguez

En cuanto a las murgas, el único cambio significativo tiene que ver con los figurantes. Desde ahora se facilita la creación de un "figurante sorpresa" ajeno a los 20 componentes máximos de una murga. Este puede ser cualquier persona ajena a la agrupación. Habrá que notificarle al jurado antes de la actuación de la primera murga de esa sesión su presencia, si bien no hace falta desvelar de quién se trata para no estropear el asombro que busquen generar.

Por su parte en las bases de los artefactos se puede ver una modificación en el reparto de puntos. El proyecto de modificación del artefacto se tiene por obligatorio para participar en el carnaval, y por tanto, también en los desfiles, pero no puntúa. El dossier artístico puntúa, pero solamente su entrega, sin valorarse su contenido.

Las inscripciones

El ayuntamiento mantiene la forma de inscripción a través de un alta en la página oficial del Carnaval, algo que no tendrán que hacer aquellos grupos que participaran en la edición 2025.

El plazo estará abierto hasta el 21 de noviembre. Las bases se pueden consultar pinchando aquí.