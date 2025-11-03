El comercio local se reivindica en el Hospital Centro Vivo de Badajoz

La Diputación de Badajoz pondrá a disposición de los comercios locales el Hospital Centro Vivo el próximo viernes 7 de noviembre para que la ciudadanía homenajee a las empresas que llevan años «batallando» con la situación de la ciudad. Así lo ha señalado Pablo González, de González Ópticos, en la presentación de la iniciativa ‘50 años mirando contigo’.

Esta cita será una jornada cultural abierta y gratuita con la que se conmemorarán 5 décadas de «un proyecto local y familiar», en la que a partir de las 17.00 horas se celebrará una «jornada de reivindicación del carácter comercial, propio de esta ciudad y de sus emprendedores y emprendedoras, que tanto se ha visto mermado en los últimos años», ha señalado el diputado de cultura Ricardo Cabezas.

Habrá una pasarela de moda, exposición con accesorios, actividades artísticas en directo, photocall interactivo «y muchas sorpresas más». Durante tres horas, sin inscripción previa, el Hospital Centro Vivo «volverá a ser el lugar que reúne en un mismo espacio la historia, la colaboración, el esfuerzo local y, sobre todo, la celebración de los logros» .

La diputación se suma, por tanto, a ese encuentro entre entidades públicas y privadas, negocios pacenses, ciudadanos usuarios del comercio local y distintas asociaciones, para disfrutar de la puesta en valor de una sector como el de la óptica, ya que para la institución provincial es importante colaborar de esta forma «dentro de la variedad de iniciativas mediante las que dinamizamos la vida de los vecinos y vecinas de la provincia».

Para terminar, el diputado ha felicitado al director de González Ópticos y a todo su equipo, «por haber entendido que la empresa, sobre todo las que se desarrollan en el territorio rural, en capitales como la nuestra, no son máquinas independientes de la vida que tienen alrededor; sino que forman parte del día a día de las personas que acuden a ellas y del lugar donde se instalan».

Y ha deseado que esta historia familiar continúe, que siga «dando tantas alegrías y generando esos puestos de trabajo», y que la cita de este viernes confirme de nuevo que la recuperación del Hospital Centro Vivo fue la decisión «más acertada» que se ha tomado en la Diputación de Badajoz, y que «el sentido es ponerlo a disposición de los ciudadanos».