La Cofradía de San Roque de Badajoz convoca su primer concurso de felicitaciones navideñas

Con espíritu de fomentar la creatividad, crear comunidad y mantener viva la tradición navideña entre los vecinos y devotos, la Cofradía de San Roque de Badajoz ha hecho público hoy el lanzamiento de su primer concurso de felicitaciones navideñas 2025. A través de esta iniciativa, la hermandad invita a niños y jóvenes de 4 a 15 años a presentar sus diseños para las tarjetas navideñas que acompañarán los saludos institucionales del colectivo durante las fiestas.

Las bases

Según el comunicado distribuido por la cofradía, podrán participar menores de entre 4 a los 15 años. Habrá dos categorías, menor y mayor, para facilitar la valoración.

Las obras deben presentarse en un A5 y estar hechos de forma manual, siendo libre la técnica a utilizar (acuarela, collages, rotuladores, lápices...). Cada participante podrá presentar una única felicitación que será original e inédita.

La entrega se realizará en la Casa de Hermandad -en la calle Porvenir, junto a la parroquia- los martes entre las 19.00 y las 21.00 horas. Se hará en un sobre cerrado junto a un papel donde debe aparecer el nombre completo del participante, la fecha de nacimiento, un teléfono de contacto y otro de su madre, padre o tutor.

El 9 de diciembre será el último día que se podrá entregar la felicitación. Tras conocer el nombre del ganador de cada categoría, serán todos expuestos en la Casa de Hermandad durante el periodo navideño.