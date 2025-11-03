Arte y religión
La Cofradía de San Roque de Badajoz convoca su primer concurso de felicitaciones navideñas
Podrán participar menores de entre 4 y 15 años
Con espíritu de fomentar la creatividad, crear comunidad y mantener viva la tradición navideña entre los vecinos y devotos, la Cofradía de San Roque de Badajoz ha hecho público hoy el lanzamiento de su primer concurso de felicitaciones navideñas 2025. A través de esta iniciativa, la hermandad invita a niños y jóvenes de 4 a 15 años a presentar sus diseños para las tarjetas navideñas que acompañarán los saludos institucionales del colectivo durante las fiestas.
Las bases
Según el comunicado distribuido por la cofradía, podrán participar menores de entre 4 a los 15 años. Habrá dos categorías, menor y mayor, para facilitar la valoración.
Las obras deben presentarse en un A5 y estar hechos de forma manual, siendo libre la técnica a utilizar (acuarela, collages, rotuladores, lápices...). Cada participante podrá presentar una única felicitación que será original e inédita.
La entrega se realizará en la Casa de Hermandad -en la calle Porvenir, junto a la parroquia- los martes entre las 19.00 y las 21.00 horas. Se hará en un sobre cerrado junto a un papel donde debe aparecer el nombre completo del participante, la fecha de nacimiento, un teléfono de contacto y otro de su madre, padre o tutor.
El 9 de diciembre será el último día que se podrá entregar la felicitación. Tras conocer el nombre del ganador de cada categoría, serán todos expuestos en la Casa de Hermandad durante el periodo navideño.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos