Condenado a 8 años de prisión el acusado de intentar matar a un taxista portugués en Olivenza (Badajoz)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 8 años de prisión al acusado de intentar matar a un taxista portugués en la localidad pacense de Olivenza, a quien trató de ahogar con el cinturón de seguridad del taxi y propinó varias puñaladas con una navaja.

El tribunal lo considera autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y ordena que indemnice al perjudicado con 12.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas a causa de la agresión.

El condenado, que ya había sido sentenciado por un homicidio cometido en Badajoz hace más de 15 años, y la víctima son vecinos de la ciudad portuguesa de Elvas. Los hechos tuvieron lugar el 15 de mayo de 2024, cuando, el procesado, de 55 años, requirió los servicios del taxista, de 62, para que lo trasladara a las inmediaciones de Puente Ajuda, en territorio español, donde supuestamente se iba a encontrar con unos familiares.

Durante el juicio, la víctima relató que lo atacó de manera sorpresiva, sin motivo aparente y confesó que llegó a temer por su vida.

El condenado, por su parte, aseguró que el taxista fue quien lo quiso agredir con una navaja por negarse a tener relaciones sexuales con él, versión a la que el tribunal no ha dado credibilidad.

En su sentencia, el tribunal da por acreditado que este último solicitó el servicio de taxi para desplazarse hasta Puente Ajuda, en el término municipal de Olivenza, que se introdujo en el asiento detrás del conductor y que, cuando ya estaban llegando al destino, el acusado pidió al taxista que continuara por un camino de tierra, a lo que este se negó. En ese momento, el condenado se "abalanzó" sobre la víctima y, presionando el cinturón de seguridad contra su cuello, le propinó, "con ánimo de acabar con su vida", varias cuchilladas en la cara, el cuello y en la región torácica con una navaja, ocasionándole lesiones "susceptibles de provocarle la muerte por la zona vital en la que fue alcanzado".

La fiscalía y la acusación particular, ejercida por la abogada Niobe Sánchez, solicitaban 9 años de prisión y 12.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La defensa, en manos de Antonio Pitera, considera que los hechos por lo que se le enjuició eran constitutivos de un delito lesiones, penado con 2 años de prisión, que se verían reducidos a 1 año de cárcel, si se le aplicaba la atenuante muy cualificada de trastorno mental, y a un internamiento en un centro psiquiátrico, en caso de que el tribunal estimase la eximente de alteración psíquica.

En el juicio, los forenses declararon que las lesiones sufridas por el taxista eran compatibles con que se hubieran causado desde el asiento trasero del coche y que, aunque eran superficiales, se realizaron en zonas "sensibles", que de haber alcanzado mayor profundidad, podrían haber afectado a órganos vitales.

También afirmaron que el procesado no tenía sus facultades alteradas en el momento de los hechos y que, por lo tanto, no estaban afectadas sus capacidades cognitivas y volitivas.

Cabe recurso

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Tras ser detenido el mismo día de los hechos, se decretó su ingreso en prisión provisional como medida cautelar, que se ha mantenido hasta ahora, por lo que habrá que descontar ese tiempo de la condena impuesta ahora por la Audiencia de Badajoz.