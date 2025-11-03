El expresidente del Senado, Manuel Cruz, acerca al MEIAC de Badajoz su último libro, ‘Resabiados y resentidos’

El Ateneo de Badajoz organiza esta tarde la presentación del libro ‘Resabiados y resentidos. El eclipse de las ilusiones en el mundo actual’ del catedrático de Filosofía Contemporánea y expresidente del Senado, Manuel Cruz, que se celebrará a las 19.30 horas en el MEIAC.

En esta obra, analiza cómo todas las grandes visiones dominantes a nivel mundial están fracasando con una misma premisa, ninguna ha convertido sus ideales en realidad. Es por ello, que reflexiona sobre las herramientas teóricas heredadas que no nos permiten entender la realidad social, ni atinamos con la forma adecuada de relacionarnos con ella.

Sobre el autor

Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea, es autor de más de una treintena de títulos (algunos de ellos traducidos a otros idiomas) y compilador de casi una quincena de volúmenes colectivos. Se ha visto galardonado con los premios Anagrama de Ensayo 2005 por su libro Las malas pasadas del pasado, Espasa de Ensayo 2010 por Amo, luego existo, Jovellanos de Ensayo 2012 por Adiós, historia, adiós y Miguel de Unamuno 2016 por La flecha sin blanco de la historia.

Ha colaborado en diversos medios de comunicación, tanto españoles (El País, La Vanguardia, El Confidencial, El Correo, El Periódico, Infolibre…) como extranjeros (Clarín), también en la Cadena SER y en Catalunya Ràdio. Obtuvo el acta de diputado por Barcelona en las elecciones de 2016. Elegido senador por esta misma provincia en 2019, presidió la Cámara Alta en la XIIIª Legislatura. Ha recogido su experiencia política en el libro Transeúnte de la política (Taurus, 2020). Además, de sus ensayos Democracia: la última utopía (Espasa, 2021) y El Gran Apagón. El eclipse de la razón en el mundo actual (Galaxia Gutenberg, 2022).