Memoria histórica
El Instituto Gogora ha identificado 22 cuerpos de los 93 recuperados: "Muchos pueden ser extremeños"
Todos han sido exhumados del cementerio de Orduña donde se enterraron a 225 personas durante la represión franquista
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora, ya ha conseguido identificar genéticamente a 22 cadáveres de los 93 cuerpos recuperados del cementerio de Orduña (Vizcaya), uno de ellos es el del pacense Manuel Guillén Expósito.
En los últimos días han dado a conocer que han logrado ponerle nombre y apellidos a otros cuatro cuerpos exhumados de dicho camposanto. A Guillén Expósito se unen Miguel Fuertes Molina, de Mirandilla (Badajoz), Antonio Monge Crucera, de Medellín (Badajoz) y Faustino Aguado Serrano, de Tomelloso (Ciudad Real).
Entrega de los restos
Según informa el instituto, a lo largo de las próximas semanas desde País Vasco viajará una comitiva a las distintas localidades de origen para entregar los restos de los represaliados. En concreto, María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, será la encargada de devolver estos restos a sus familias junto con Alberto Alonso, director de Gogora, y personal técnico de dicho instituto.
La entrega se realizará en distintos actos a las familias de los identificados y se hará de la manera que la propia familia decida, pública o íntimamente. Ya son 22 los restos identificados de los 93 cuerpos rescatados del cementerio. Desde Gogora indican que esta cifra es tan baja porque no hay datos con los que cotejarlos.
225 fallecidos, 93 recuperados y 22 identificados
El Instituto Gogora asegura que "gracias al trabajo realizado por el investigador local Joseba Egiguren" cuentan con un listado, con nombre, apellidos y lugar de procedencia, de 225 fallecidos, en lo que primero fue campo de concentración y después prisión, en Orduña, entre 1937 y 1941. En estos momentos, Gogora busca descendientes de estas personas para lograr la identificación genética de los restos recuperados.
Los responsables de dicho instituto informan que en el camposanto ya no hay restos de ningún represaliado bajo tierra y que de esos 225 registrados han podido recuperar algo más del 40% de dicho listado. Para que la identificación genética de estas 93 personas sea posible, es necesario cotejar muestras de ADN de descendientes directos de las personas fallecidas con las muestras extraídas de los restos óseos recuperados. "Estas muestras familiares permiten ampliar el Banco de ADN de Gogora y aumentar la probabilidad de identificaciones, ya que en muchas ocasiones es necesario aportar más de una muestra del familiar vivo para concluir la identificación", explican.
Encontrar a sus familiares
Gogora reconoce que "el tiempo transcurrido desde la muerte de estos presos dificulta la localización de familiares y también complica la identificación genética". Por un lado, dicen que la calidad del "ADN que se pueda extraer de los restos óseos" no es del todo óptima y, por otro, "el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar finalmente a la identificación" genética.
Pese a ello, siguen luchando por engrosar ese listado de cuerpos entregados a sus familias. Hasta la fecha 17 de los cuerpos recuperados son de la provincia pacense, de poblaciones como Villagonzalo, Aceuchal, Fuente del Maestre, Castuera o Badajoz, entre otros. Un número que podría crecer sustancialmente si se lograra identificar a los familiares de los 127 represaliados y enterrados en esta localidad vasca procedentes de Extremadura.
Desde Gogora piden a los extremeños colaboración para así cerrar algunos de los muchos capítulos de la Guerra Civil Española que siguen abierto más de 80 años después. Por ello, facilita el listado con los nombres de esas personas que siguen sin identificar.
Pese a que los años pasen, no es sinónimo de que no puedan identificarse los cuerpos. El ejemplo de ello es el extremeño natural de Medellín Antonio Monge. Este fue uno de los clasificados como 'no identificados' e inhumado en el Columbario de la Dignidad de Orduña. Monge fue uno de los represaliados recuperados en la primera campaña de exhumaciones en 2014. Al no haber podido ser identificado se enterró en dicho columbario en 2022, donde ha descansado hasta el momento de su identificación.
La familia Monge contactó con Gogora este mismo verano tras conocer el caso en su entorno. Fue entonces cuando se pudo iniciar el proceso de identificación a través de donaciones de muestras de ADN para su análisis. El cotejo con los restos óseos que se custodian en el banco de ADN ha permitido su emparejamiento.
Desde el Instituto Gogora hacen un llamamiento a las familias para que contacten con ellos a través de un correo electrónico (gogora@euskadi.eus) o un teléfono (944 032845) y así facilitarles toda la información necesaria para poder localizar a sus antepasados desaparecidos en Orduña (Vizcaya).
Listado de personas enterradas en Orduña procedentes de Extremadura
(En negrita los hombres identificados)
- Lázaro Acedo Delgado(Hornachos, Badajoz)
- Casimiro Acevedo Barrero(Oliva de Mérida, Badajoz)
- Antonio Álamo Olmedo(Granja De Torrehermosa, Badajoz)
- Antolín Álvarez Montero(Don Álvaro, Badajoz)
- Manuel Del Amo Jiménez(Villagonzalo, Badajoz)
- Salvador DelAmo Jiménez(Villagonzalo, Badajoz)
- PedroAparicio Miranda(Don Benito, Badajoz)
- DanielAranda López (Mérida, Badajoz)
- Narciso Arévalo Blanco (Oliva de Mérida, Badajoz)
- VíctorArias Gómez-Caravante (La Coronada, Badajoz)
- PedroAsensio Torrado (Jerez De Los Caballeros, Badajoz)
- Marcelino Barba Cruz(Puebla De La Reina, Badajoz)
- RafaelBarjola Paredes (Don Benito, Badajoz)
- Francisco Barquero Tejada (Quintana De La Serena, Badajoz)
- JoaquínBarragan González (Berlanga,Badajoz)
- TeodoroBarrero Madero (Zalamea De La Serena,Badajoz)
- NicolásBeli [Betiz] Serrano(La Roca de la Sierra,Badajoz)
- AntonioBenegas Nuñez(Guareña,Badajoz)
- JuanBernáldez Díaz(Barcarrota,Badajoz)
- JoaquínCalero Cuadrado(Granja De Torrehermosa,Badajoz)
- MarcelinoCalle Carmona(Magacela,Badajoz)
- FranciscoCampillo Chaparro(Llera,Badajoz)
- AntonioCarabantes León(Medellín,Badajoz)
- PedroCarmona Bueno(Villanueva De La Serena,Badajoz
- FélixCarmona Hornillo(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- JuanCarrera Calzado(Hornachos,Badajoz)
- AntonioCasablanca Vivas(Villagonzalo,Badajoz)
- ArturoCasillas Olivares(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- ÁngelCastro Porro(Villagonzalo,Badajoz)
- FulgencioChamizo Gallego(Don Benito,Badajoz)
- RafaelCháves DíazValle (De Santa Ana,Badajoz)
- AntonioCorbacho Merino(Alange,Badajoz)
- JuanCortés Egea(Campillo De Llerena,Badajoz)
- FranciscoCruz Orellana(Quintana De La Serena,Badajoz)
- JuanCuesta Álvarez(Medina De Las Torres,Badajoz)
- ÁngelEscobar Carmona(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- JuanEsteban Cordero(Llerena,Badajoz)
- LuisEsteve González(Villanueva Del Fresno,Badajoz)
- JoseFernandez Fernandez(Castuera,Badajoz)
- PedroFernandez Gonzalez(Medellín,Badajoz)
- ManuelFernández Hidalgo(Montijo,Badajoz)
- MarianoFernández Izquierdo(Magacela,Badajoz)
- ManuelFigueredo Toscano(Olivenza,Badajoz)
- AquilinoFlores Bautista(Valencia De Las Torres,Badajoz)
- RamónFlores Rodríguez(Villanueva Del Fresno,Badajoz)
- SaturninoFrutos Rubio(Higuera De La Serena,Badajoz)
- MiguelFuertes Molina(Mirandilla,Badajoz)
- BlasGalán Rodríguez(Villagonzalo,Badajoz)
- DomingoGalindo González(La Morera,Badajoz)
- InocencioGallardo Rebolledo(Magacela,Badajoz)
- JoséGarcía Carmona(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- EugenioGarcia Enciso(Campillo De Llerena,Badajoz)
- ManuelGarcia Manchado(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- FranciscoGarcía Rubio(Burguillos del Cerro,Badajoz)
- LuisGiraldo Espino(Medina De Las Torres,Badajoz)
- JoséGómez Narváez(Castuera,Badajoz)
- IsidoroGonzález López(Talarrubias,Badajoz)
- FerminGonzalez Segador(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- JoséGonzález Villa(Medellín,Badajoz)
- ManuelGuillén Expósito(Badajoz,Badajoz)
- AntonioGuisado Sánchez(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- ManuelGutierrez Mimbrero(Bienvenida,Badajoz)
- RamiroHerrera López(Alconchel,Badajoz)
- José MaríaHidalgo Balsera(Quintana De La Serena,Badajoz)
- JoséHurtado Cerrato(Don Benito,Badajoz)
- FructuosoLlorens Tolesano(Fuente del Maestre,Badajoz)
- AgustínLópez Calero(Alange,Badajoz)
- EduardoLópez Fuentes(Ribera Del Fresno,Badajoz)
- AlfonsoLozano Rodríguez(Alange,Badajoz)
- PedroLozano Silva(Alange, Badajoz)
- JuanLozano Venegas [Benegas](Guareña,Badajoz)
- JoséMadroñero Molina(Sancti-Spíritus,Badajoz)
- PedroMartín Sánchez(Navalvillar De Pela,Badajoz)
- GregorioMatamoros Manito(Bodonal de la Serena,Badajoz)
- LucasMejías Guisado(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- MacarioMelaza Carmona(Campanario,Badajoz)
- JuliánMiranda Sánchez(Don Benito,Badajoz)
- AntonioMonje Crucera(Medellín,Badajoz)
- CándidoMonterrubio Cabezas(Azuaga,Badajoz)
- ManuelMorcillo Álvarez(Don Benito,Badajoz)
- CándidoMoreno Durán(Granja De Torrehermosa,Badajoz)
- EusebioMoreno Durán(Peñalsordo,Badajoz)
- ValentínMoreno Ruiz(Villagonzalo,Badajoz)
- FranciscoNavarro Márquez(Hornachos,Badajoz)
- FranciscoOjida [Ojeda] Rudilla [Murilla](Azuaga,Badajoz)
- ManuelPalma Fernández(Medellín,Badajoz)
- JoséParedes Escudero(Campanario,Badajoz)
- FernandoPenco [Peneo, Pérez] Hernández(Llerena,Badajoz)
- RicardoPérez Argüello(Almendralejo,Badajoz)
- CrisantoPinilla García(Oliva de la Frontera,Badajoz)
- JoséPozo Álvarez(Oliva de Mérida,Badajoz)
- JoséPozo García(Alconchel,Badajoz)
- BasilioPuerto Donoso(Villagonzalo,Badajoz)
- FranciscoQuintana Balsera(La Haba,Badajoz)
- Juan JoséRiero Villalobos(Talavera la Real,Badajoz)
- CastoRincón Valdés(Navalvillar De Pela,Badajoz)
- SaturioRodríguez Bueno(Don Benito,Badajoz)
- JoséRodríguez González(Don Benito,Badajoz)
- BernardoRodríguez Rincón(Campanario,Badajoz)
- CándidoRomán Díaz(Badajoz)
- CesáreoRomero Alonso(Castuera,Badajoz)
- ManuelRomero Garcia(Monesterio,Badajoz)
- JoséRomero Sánchez(Valverde de Mérida,Badajoz)
- AlfredoRomero Tapia(Monterrubio de la Serena,Badajoz)
- FranciscoRuiz Morrón(Medellín,Badajoz)
- ManuelRuiz Velarde(Don Benito,Badajoz)
- JuanSánchez González(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- MelchorSánchez Pozo(Castuera,Badajoz)
- JerónimoSánchez Villalba(Monesterio,Badajoz)
- MiguelSantamaria Gordillo(Hornachos,Badajoz)
- Juan MaríaSantiago Bella(Granja De Torrehermosa,Badajoz)
- JuanSerrano Babiano [Balbino](Navalvillar De Pela,Badajoz)
- JuliánSolís Carrasco(Carmonita,Badajoz)
- Vicente MateoTena [Peña] Suárez(Monterrubio de la Serena,Badajoz)
- AlfonsoTena Prieto(Don Álvaro,Badajoz)
- Juan JoséTena Sánchez(Retamal de Llerena,Badajoz)
- RamónTorres Donoso(Santa Amalia,Badajoz)
- ManuelTorvisco Corbacho(Valle de Santa Ana,Badajoz)
- BaldomeroVargas González(Villanueva De La Serena,Badajoz)
- ManuelVivas Fernández(Villagonzalo,Badajoz)
- JoséVivas Ranero [Barrero](Alange,Badajoz)
- JuanVizueta [Vigueta] Gonzalez(Ahillones,Badajoz)
- TiburcioZazo Ledesma(Talarrubias,Badajoz)
- FermínMartín Gutierrez(Valencia de Alcántara,Cáceres)
- ModestoMartín Martín(Peraleda de San Román,Cáceres)
