Javi Fernández, cantante pacense: "El hecho de contar las horas para salir de trabajar te mata lentamente"

Javi Fernández (Badajoz, 1995) vive enamorado de la música. Escribió su primer tema a los 16 años y empezó a tocar la guitarra imitando a su hermano mientras en su casa sonaban Los Delinqüentes y Estopa, por pura envidia, con el deseo de hacer sonar esas canciones con sus propias manos.

Colgado de este instrumento ve pasar la vida. Si ahora ese niño pudiera ver el futuro, vería cómo su 'yo' de 2025 tiene un disco con sus propias canciones. Que lo presentó en su ciudad natal. Y que camina cada día por la vida con ganas de cumplir sus sueños.

¿Recuerda el momento en el que cogió su primera guitarra?

Perfectamente. Recuerdo tenerla en mis manos y no saber poner ni un acorde. Empecé a aprenderme canciones de música que escuchaba en mi cuarto en ese momento. Me las descargaba, me descargaba las tablaturas, los acordes. Poco a poco fui cogiendo destreza. Luego ya tocaba en bares, a mis padres... daba la turra por ahí.

¿Y por qué decidió apostar por la música como forma de vida?

La música como trabajo me haría muy feliz. Y yo en esta vida quiero ser feliz. Ahora mismo trabajo en un supermercado y cuento las horas hasta que salgo. El hecho de contar las horas para dejar de hacer algo te perjudica, te mata lentamente. Estando en el escenario no siento eso, no existe el tiempo. Empiezo a dar un concierto y me tiro, si me descuido, tres horas cantando. Apostar por la música es apostar por un futuro en el que pueda aportar algo a la sociedad: ya sea cantando, como musicoterapeuta o como profesor de música de Primaria. Cualquiera de esas ellas serían buenas formas de invertir mi vida.

Después de todos estos años y formación, ¿cómo ha sido el proceso de preparar su primer disco?

Se ha ido cociendo a fuego lento desde principios de 2024, cuando me fui a Sevilla un fin de semana. Nos encerramos en casa de mi amigo Juan Peña, productor principal, para crear la primera canción, 'El pájaro'. Fue una mezcla de encierro creativo y salir a pasear con las bicis para dar una vuelta por el Guadalquivir.

Además de esta primera canción, ¿qué puede encontrar aquel que escuche este trabajo?

El resultado final del disco era algo que me preocupaba bastante. Finalmente 'Mudo en mí' es un proceso de cambio dentro de mí mismo. Desde que comencé a tocar la guitarra hasta ahora he ido cambiado, pero siempre en torno a la música. El disco comienza con una canción en solitario, como cuando empecé a tocar, y acaba con un tema más producido junto a Paco Portalo, mi hermano 'Dinohaurio' -el grupo del que formaron parte ambos-, que simboliza la última etapa de mi vida musical antes de lanzarme a componer nuevas canciones de cara a un segundo disco. Es como una historia de mi vida aderezada por las ilustraciones del gran Germán.

Presentó su disco en Badajoz a pesar de que ha tocado en salas de toda España, ¿por qué?

No podía ser en otro sitio ni de otra manera que no fuera en Badajoz. Me hace mucha ilusión presentar el disco para la gente de mi ciudad, mis amigos, mi familia, conocidos, la gente que ves en la calle todos los días... y en un local que tiene historia, La Santa, que antes fue el Mercantil.

¿Dónde se puede escuchar 'Mudo en mí'?

En todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music... en todas. También en mi cuenta de Instagram, @javi.fernandez.musica, hay un enlace que te dirige directamente. El disco físico se puede conseguir poniéndose en contacto conmigo, lo envío firmado. Es muy bonito, ha quedado muy bien, tiene mucha dedicación y mucho mimo.

Usted lo ha conseguido. Mande un mensaje para aquellos que están a punto de tirar la toalla.

Les diría que hay que observar qué es eso de perseguir los sueños. Para mí, es un modo de vida que puede ser o no compatible con el que llevas. Es un acto de sinceridad con uno mismo porque, al fin y al cabo, hay que conocerse, saber qué es lo que quieres y ver la estrategia que presentas para conseguirlo. Yo desde ahí me he dado cuenta de muchas cosas.

¿Habla de renuncias, por ejemplo?

Yo llevo un año viviendo en Madrid y me he dado cuenta de qué significa perseguir mi sueño, qué cosas dejas atrás, si merece la pena o no. Yo soy cantautor, no voy a venderme a la industria de la música, hay que saber qué conlleva eso y también ser fiel a uno mismo.