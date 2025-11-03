José Antonio Santano presenta ‘La luna en el olivar’ en Badajoz

La sede de Fundación CB acoge esta tarde la presentación de ‘La luna en el olivar de’ José Antonio Santano.

Este acto se engloba dentro de la Tertulia de Escritores Página 72. El libro de poesías de este autor demuestra que para que los poemas sean culminados no se precisa de extensos dominios, de lejanías. En ocasiones basta con un silencio insinuado.

José Antonio Santano usa un lenguaje sosegado que une atajos para tejer un camino, siempre de ida. En la descripción de esta obra señala que «no sólo el bambú y las aves con su vuelo de caligrafía zen caben en un haiku, no sólo los juncos y los cerezos; también le es dado al olivo ser leve y grave a un mismo tiempo, tener su firmeza y su mudanza de estaciones en el azul meridional».

La presentación se realizará a las 20.00 horas en el edificio Montesinos, 22 de la Fundación CB. La entrada es gratuita.