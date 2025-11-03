El López de Ayala de Badajoz acoge un concierto de tres grandes solistas de la Banda Municipal

El teatro López de Ayala acoge mañana martes a partir de las 19.30 horas el concierto extraordinario ‘Grandes solistas’ de la Banda Municipal de Música.

El guitarrista onubense Paco Cruzado, el marimba valenciano Javier Alamá y el pianista madrileño Darío Llanos ofrecerán un recital bajo la batuta del director Vicente Soler Solano.

Paco Cruzado será quién inicie con la malagueña ‘Tierra del Sur’ y continuará ‘Fiesta Andaluza’. Seguidamente, Javier Alamá ofrecerá un concierto de marimba con música de Enmmanuel Séjourné. Cerrará el acto Darío Llanos con un solo de piano en La menor de Edward Greig.

La entrada es con invitación y gratuita y pueden recogerse en la web o en la taquilla del teatro.