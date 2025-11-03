Luis María Cordero, guardia civil: "La mayor dificultad en las carreteras extremeñas son los accidentes con animales"

El teniente coronel Luis María Cordero Asensio, jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura, ha recibido este lunes la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, en su categoría de bronce con distintivo azul, un reconocimiento civil que otorga la Dirección General de Tráfico a quienes destacan por su labor en favor de la seguridad en la circulación.

El acto se ha celebrado en la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, con la presencia de autoridades civiles y militares y ha estado presidido por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

“Es el reconocimiento a trece años”

Durante su intervención, el condecorado ha expresado su gratitud por el galardón y por el apoyo recibido a lo largo de su trayectoria profesional. “Hoy es un día muy especial para mí, porque en este sencillo acto se materializa el reconocimiento a trece años de dedicación a la seguridad vial”, ha afirmado el teniente coronel Cordero, quien ha destacado también la colaboración de sus superiores y compañeros, el impulso del delegado del Gobierno y de los jefes provinciales de Tráfico de Cáceres y Badajoz, así como la aprobación del director general de Tráfico, Pere Navarro Olivella, para que esta distinción se hiciera realidad.

El oficial ha recordado sus inicios en el destacamento de Tráfico de Segovia, donde sirvió desde el año 2000 y su posterior labor al frente de distintas unidades de la Agrupación de Tráfico. “Esta condecoración puede ser el premio a trece años dedicados a la seguridad vial, desde mis primeros años como joven teniente hasta la dirección del sector de Extremadura”, ha resaltado.

El coronel Luis María Cordero Asensio recibe la condecoración en la delegación del Gobierno en Badajoz. / Santi García

Por otro lado, el coronel ha indicado que su mayor logro al frente del sector de Tráfico de Extremadura ha sido “mentalizar al personal para que haga bien su trabajo”, un esfuerzo que -según ha puntualizado- “se ha reflejado en las carreteras, con una disminución de los siniestros viales”. Sin embargo, reconoce que la principal dificultad actual son los los siniestros producidos por atropellos a animales, un problema “muy difícil de atajar”. “Estamos estudiando cómo podemos afrontarlo, por eso, donde más se producen estos siniestros, allí estamos, reforzando la vigilancia y la atención en la conducción”, ha expresado, al mismo tiempo que ha informado que mantienen contacto permanente con los responsables de las carreteras autonómicas y nacionales “para analizar qué medios pueden implantarse y evitar que los animales crucen las vías”.

Trayectoria marcada por el compromiso y la innovación

El teniente coronel Cordero ingresó en la Guardia Civil en 1995 y ha desarrollado toda su carrera en la Agrupación de Tráfico. Desde mayo de 2021 dirige el Sector de Tráfico de Extremadura, donde ha impulsado la modernización de los medios y la mejora de la coordinación operativa. “La agrupación de tráfico ha experimentado una gran modernización, pero lo que no ha cambiado es el factor humano, trabajador e incansable ante las adversidades”, ha valorado durante su discurso.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con los nuevos retos de seguridad vial en la región, entre ellos el control de vías de alta siniestralidad y el seguimiento de motocicletas y furgonetas de reparto. “Renuevo la moral y las fuerzas para seguir luchando por lo que creo que es mi profesión: conseguir la seguridad vial en Extremadura”.

"Esta medalla reconoce el compromiso constante con la seguridad, con el servicio público y con la vida de las personas" José Luis Quintana — Delegado del Gobierno en Extremadura

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha puesto de manifiesto que con esta distinción “se reconoce algo más que una trayectoria profesional: se premia el compromiso constante con la seguridad, con el servicio público y con la vida de las personas”.

Ha valorado la “dedicación, el rigor y el ejemplo” del teniente coronel Cordero a lo largo de su carrera, así como su “reputación intachable, profesionalidad y compromiso humano”. “La Medalla al Mérito de la Seguridad Vial simboliza el agradecimiento de todos -instituciones, compañeros y sociedad- a una vida entregada al deber y al servicio público”, ha concluido Quintana, quien ha felicitado al condecorado por su labor “en la modernización de los métodos de actuación y la mejora de la coordinación entre instituciones”.