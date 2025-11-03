Salud
Proyecto Cassandra: el programa contra el cáncer de pulmón pionero en Badajoz
Para pacientes mayores de 40 años, fumadores o exfumadores, que deseen participar voluntariamente
El Servicio Extremeño de Salud (SES) participa en el proyecto Cassandra, una iniciativa innovadora liderada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que combina el cribado de cáncer de pulmón mediante la realización de una tomografía computarizada (TAC) con menor dosis de radiación, con programas de deshabituación del tabaco y la colaboración de la Atención Primaria.
Este proyecto, promovido en Extremadura por el hospital Universitario de Badajoz, incorpora además el uso de Inteligencia Artificial (IA) para analizar los estudios radiológicos. El cribado incluye a pacientes mayores de 40 años, fumadores o exfumadores, que deseen participar voluntariamente.
Cassandra representa un "avance decisivo" en la detección precoz del cáncer de pulmón, gracias a un enfoque integral que combina tecnología de vanguardia, prevención activa y coordinación asistencial, destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.
El proyecto Cassandra cuenta con la colaboración activa de los servicios de Neumología y Radiología del hospital Universitario de Badajoz.
