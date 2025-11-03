Raúl Tinoco y Juan Luis Suero optan a presidir la asociación de costaleros y capataces de Badajoz

Raúl Tinoco y Juan Luis Suero optan a presidir la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. Finalmente, son ellos dos los que se 'enfrentarán' en este proceso electoral que culminará el próximo 16 de noviembre.

Las elecciones para este colectivo cofrade se reactivan tras el varapalo sufrido a escasos días de celebrarse la votación. Tinoco repite su propuesta, sin embargo, Suero encabeza la lista que inicialmente lideraba Juan Antonio Silva de Lima. "Por motivos personales no me presento como presidente, pero sí voy con la candidatura de Juan Luis Suero", afirma Juan Antonio Silva. En concreto, irá en el cargo de vocal. De esta forma, apoya "la misma candidatura que tenía" y añade que hay que "seguir adelante y a ver qué ocurre" en las próximas elecciones.

Dos meses de retraso

Con la convocatoria de los nuevos comicios, se da un paso más para el relevo de Ricardo Becerra al mando de esta asociación: "Estamos muy ilusionados, muy esperanzados en que todo llegue a buen puerto y que prevalezca como siempre el bien común sobre los intereses personales que pudiera haber", asegura el hasta ahora presidente. Así, afirma que ese buen puerto al que se refiere "serán las elecciones que ya van con bastante retraso".

Ese retraso acumulado se debe a que el proceso electoral se anuló porque tres asociados reclamaron la nulidad mediante un burofax por un posible defecto de forma. Se suspendieron las elecciones y se convocó una asamblea extraordinaria de socios para determinar los pasos a seguir. En aquella reunión celebrada el 28 de septiembre se modificaron los estatutos y se aclararon algunos puntos para evitar cualquier sospecha en la próxima convocatoria.

El día 4 de octubre se reiniciaron todos los pasos para poder realizar las elecciones con el nombramiento de la junta electoral. El plazo para presentar candidaturas se extendió del 14 al 19 de octubre. Tras la comprobación y validación de las mismas y el tiempo de posibles reclamaciones este lunes se publicaron el listado de candidaturas sin derecho a reclamación.

Próximos pasos

La elección de nuevo presidente contempla un tiempo de campaña para que las dos listas puedan promocionar y solicitar el voto al resto de asociados que se extiende del 28 de octubre al 9 de noviembre. Tras dos días de reflexión, los días 10 y 11, el día 12 comenzará el voto por correo (una medida aprobada en la asamblea extraordinaria). Se realizará mediante sobre certificado a la dirección indicada por la asociación.

El último día para recoger estos votos certificados será el14 de noviembre. El día de votaciones se celebrará el día 16 de noviembre. La recogida de votos se realizará en la sede de la asociación y en horario de 10.00 a 13.00 horas. Ricardo Becerra espera que este proceso electoral sea sencillo y que "la asociación pueda recuperar un poco la normalidad", ya que según señala están "un poco a trompicones desde verano".

Los candidatos

Raúl Tinoco vuelve a presentar su proyecto "con las mismas ganas que al principio". 'Echó los dientes' en el mundo cofrade cuando era un niño. Se inició en la asociación de costaleros cuando tenía tres años y ahora quiere tomar las riendas de la misma. "Decido presentar mi proyecto porque creo que la Semana Santa necesita un impulso, el mundo del costalero también y creo que es esencial que la gente se vea reflejada en nosotros para sumar", asevera.

Todos los miembros de la antigua candidatura se mantienen y se incorporan otros cuatro: "En la antigua lista solo podían ir nueve personas y las nuevas personas ya eran colaboradores nuestros", detalla. Tinoco afirma que su proyecto se basará en "dar un nuevo impulso a la asociación, que los costaleros jóvenes sigan sumándose y que este mundo gane un poco de seriedad y de importancia".

Además de la juventud, recuerda que entre sus componentes de la directiva cuenta con "gente con mucha experiencia en el mundo del costalero y de juntas de gobierno" lo que cree que serán esenciales para "guiar por el buen camino". Precisamente, señala que quieren que esa experiencia sirva de soporte para que los más jóvenes crezcan en la asociación y en el mundo cofrade.

Las palabras claves sobre la que se van a sustentar el nuevo proyecto en el caso de que sea el elegido serán: "Juventud, ganas, ilusión, experiencia y, sobre todo, futuro". Quieren que la nueva Fiesta de Interés Turístico Internacional de Badajoz "dé un salto a nivel de costalero, de experiencia y de respeto". Y mantienen la misma ilusión con la que comenzaron este proceso hace meses: "Hay mucha gente que nos respalda y que siguen apoyándonos y fuerza para continuar", asevera Tinoco.

Juan Luis Suero también lleva toda su vida vinculada a la Semana Santa. De niño fue nazareno en varias procesiones pacenses y en la asociación lleva más de 30 años. Ha sido costalero, capataz y vicetesorero desde 2012. Él sustituye a Juan Antonio Silva en una lista que queda prácticamente igual, salvo "pocos cambios". Asimismo, asevera que sus "compañeros decidieron que liderara la candidatura".

"Vamos a continuar con lo que se ha hecho con los 36 años. La historia hay que respetarla y valorar el trabajo realizado de aquí para atrás, que se ha hecho muy bien". Pese a ello, reconoce que con la experiencia que tiene en la asociación "hay que darle un avance y dotarla de nuevos proyectos". Por ello, cree que con su equipo que incorpora gente con trayectoria sobrada y gente más joven pueden dar ese impulso "manteniendo la esencia de la asociación".

Quiere que su labor como presidente se base en la continuación del legado que han dejado los presidentes anteriores: "Queremos que siga el trabajo como hasta ahora, que se ha hecho muy bien, pero creo que hay que darle nuevos proyectos", asevera. Quieren escuchar a todos los asociados para que les transmitan los proyectos que quieren que se afronten desde el colectivo. "Queremos trabajar juntos, en equipo, abrazados por la cintura, siempre avanzando y de frente", detalla con esa expresión tan cofrade.

Desde que dio el paso adelante para liderar esta candidatura ha tenido claro que tiene el Suero basa su proyecto sobre el "compromiso firme, la tradición, el compañerismo y la unión".