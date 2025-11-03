Salida, meta e inscripciones: Toda la información sobre la San Silvestre 2025

El 28 de diciembre a las 12.00 horas tendrá lugar la tradicional San Silvestre Pacense. Organizada por ADS Extremadura Ntural (grupo salud y deporte), este año se pondrán a la venta 3.000 dorsales para que vecinos y visitantes corran en plenas fechas navideñas.

La carrera tendrá tres modalidades: carrera absoluta (con premios en metálico a los diez primeros hombres y diez primeras mujeres), marcha nórdica y caminata. Estas dos últimas no son competitivas.

La organización ha solicitado un circuito de siete kilómetros que aún no se ha aprobado, pero esta prueba tendrá la salida y la meta en la plaza Alta.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en participar podrán apuntarse de forma presencial en el establecimiento BePadel y online a través de la web Pulsaciones. Los dorsales tendrán un precio de cinco euros.

La camiseta conmemorativa, de manga larga, tiene un coste de 10 euros y es independiente del dorsal. En caso de agotarse dorsales o camisetas en breve tiempo se ampliarán ambas, aunque sólo hasta el 10 de diciembre.

Desde la organización se alienta a todos los pacenses principalmente, pero también a los ciudadanos de municipios vecinos "sin olvidarnos de Portugal", a hacer de la San Silvestre Pacense "la carrera más multitudinaria de Extremadura y alcanzar la cifra de 3000 participantes". También ha recordado que en la edición de 2014 hubo 2.890 inscritos, "la más alta de todas las ediciones", y que en 2024 se vendieron 2.500 dorsales.

Además, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces de grupos (mínimo de cuatro integrantes con temática común) e individual, que obtendrán premios de 100 y 50 euros respectivamente, así como un sorteo de regalos entre los inscritos.