Silvia González, portavoz del PSOE de Badajoz: "El alcalde tiene la obligación moral y política de cesar a Leonor Celdrán"

Silvia González, portavoz del PSOE de Badajoz, pide en su nombre y en el de su grupo el cese inmediato de Leonor Celdrán Fernández. Lo hace en una rueda de prensa convocada en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz. Exige la pronta actuación del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que dicen que "sigue callado, siendo incapaz de dar la cara ante una situación gravísima". Por su parte, la implicada en esta polémica ha reconocido en el mismo perfil de Facebook que "jamás tuvo la intención de hacer daño".

Han pasado 48 horas desde que el PSOE de Badajoz exigiera mediante un comunicado el cese de este cargo de confianza del equipo de gobierno pacense. Lo pidió por los "mensajes homófobos, insultantes y vergonzosos vertidos en redes sociales". Ante ellos, la portavoz socialista reclama la intervención de Gragera, ya que dice que "su silencio no es casual, su silencio es cómplice y su silencio lo convierte en responsable directo de esta vergüenza".

Otros incidentes "homófobos"

La concejala socialista ha hecho una "línea temporal" de otros incidentes "homófobos". Este relato lo ha comenzado remontándose a 2011 cuando "el alcalde Miguel Celdrán dijo que a los palomos cojos los echan para otro lado y elevó a Badajoz a los medios de comunicación nacionales". De aquel momento, surgió la actual fiesta de Los Palomos. A este, González ha añadido que "en 2016 fue Charín Gómez de la Peña, concejala de Servicios Sociales del PP la que ante unas fotos del Día del Orgullo las calificó como 'repugnantes, desagradables, repulsivas y asquerosas' y fue reprobada por ello".

La portavoz socialista ha añadido un nuevo capítulo con los comentarios de Leonor Celdrán en Facebook, "hija del primer actor de este relato". Así, ha señalado que "la misma familia, la misma intolerancia y el mismo silencio de quienes deberían condenarlo". Se refiere al alcalde que, según ella, "presume de defender la igualdad y diversidad" y "mantiene en su despacho a una persona que se burla, desprecia y ataca a las personas homosexuales".

De la misma forma, denuncia que esa actitud es sinónimo de "hipocresía institucional" y, por ello, exige "coherencia y valentía". Porque dicen que "no se pueden defender los derechos LGBTI con una mano y proteger a los que insultan con la otra".

"Que Gragera demuestre el discurso de respeto"

Por todo ello, piden a Ignacio Gragera que demuestre el discurso de "respeto, de convivencia, de ciudad abierta y diversa" en estos momentos en los que se necesita. Silvia González ha recordado que Celdrán Fernández "no es una señora cualquiera" es una persona contratada como cargo de confianza y, por tanto, "representa al ayuntamiento, a la ciudad y al propio alcalde".

Al mismo tiempo, González ha querido recordar que no es el primer cargo de confianza del alcalde que "denigra a otras personas", refiriéndose al ex jefe de prensa del ayuntamiento que se ocultaba bajo un perfil llamado "Laura Carrasco" y que fue "destituido por ello". En esta ocasión, desde el PSOE piden que también la destituya, ya que el alcalde "tiene la obligación moral y política" de hacerlo de inmediato.

Por el contrario, si la mantiene "un solo día más es una humillación para todas las personas LGBTI de esta ciudad". Además, la portavoz socialista ha asegurado que en "este silencio cómplice" también está inmersa María Guardiola, presidenta del PP en Extremadura y le han pedido que "dé la cara y diga si condena o avala estas palabras".

Por último, ha redundado en la idea de que "Badajoz es una ciudad abierta, diversa, orgullosa y el PSOE va a seguir defendiéndola frente a los intolerantes", ha dicho.