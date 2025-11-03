Fútbol | Segunda Federación Femenina
El Sport Extremadura acelera antes de la Copa
Las pacenses lograron reaccionar al tanto en contra del Unión Viera y acabaron sumando una nueva goleada tras vencer 5-1
El Sport Extremadura llega a su cita copera en el mejor momento posible. El conjunto pacense se impuso por 5-1 al Unión Viera en El Vivero y enlaza ya seis victorias consecutivas en liga, reafirmando su liderato en el Grupo 3 de Segunda Federación.
El encuentro, sin embargo, comenzó torcido. Las canarias sorprendieron con una acción combinativa en la frontal que Iris Sosa finalizó con un disparo seco para batir a Arrate. El tanto desordenó durante minutos al Sport, que no encontró fluidez hasta el tramo final del primer periodo. Cuando el 0-1 parecía definitivo antes del descanso, un centro preciso de Saioa encontró a Amanda Chaves en el área pequeña para sellar el empate.
En la reanudación, Juan Carlos Antúnez tocó el dibujo y la reacción fue inmediata. A los diez minutos, Ana Herrera conectó un disparo cruzado que volteó el marcador. El 2-1 liberó al Sport, que pasó a dominar con claridad y pisar área con continuidad. Tras la hora de juego, Alba Zafra irrumpió en el choque para firmar dos tantos consecutivos que dejaron el partido sentenciado. Ya en el 86, Valeria Tena puso el broche en el segundo palo a centro de Daysy.
El Sport continúa como líder, con cuatro puntos de margen sobre el Córdoba. El próximo fin de semana visitará al Betis B, pero antes afronta un duelo especial, ya que este miércoles recibirá al Alhama El Pozo en la tercera ronda de la Copa de la Reina.
