El Vítaly La Mar no afloja y arrolla al Moraleja

El Vítaly La Mar BCB sumó una nueva victoria tras imponerse en Moraleja por 53-90. El equipo de Pablo Cuevas dominó desde el primer cuarto y mantuvo el control del partido en todo momento, certificando un triunfo sólido que refuerza su momento de forma.

El inicio fue clave. Los pacenses abrieron brecha con el acierto exterior de Wojcik e Isma Vázquez (19-31) y marcaron la dinámica del encuentro. En el segundo cuarto, Moraleja intentó reaccionar, pero Leiro y Adri Méndez impusieron jerarquía en la pintura, ampliando la ventaja hasta el 36-51 al descanso.

Tras el paso por vestuarios el guion no cambió. El BCB mantuvo el ritmo, Mejía aceleró las transiciones y las rotaciones desde el banquillo (Asier Cuadra, Nielsen y Paredes) sostuvieron el nivel competitivo. La ventaja de 28 puntos con la que se cerró el tercer periodo dejó el choque prácticamente sentenciado.

Además del resultado, el partido dejó dos noticias positivas a nivel formativo con el debut de Jorge Rodríguez Capellín (3 puntos) y minutos de calidad para Lluc Monés (4 puntos). En clave individual, el más destacado fue Ruslan Alexander, que firmó 15 puntos, 9 rebotes y 22 de valoración.

El BCB regresará a casa este sábado para recibir al Huelva Comercio en La Granadilla, con el objetivo de encadenar una nueva victoria ante su afición.