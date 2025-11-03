Voluntarios de Coca Cola en Badajoz limpian las orillas del Guadiana

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) está celebrando del 27 de octubre al 5 de noviembre una nueva edición de su Semana del Voluntariado. Los empleados de la compañía en Badajoz participan en la limpieza del entorno del río Guadiana a su paso por Mérida, una actividad que forma parte del programa Mares Circulares de Coca-Colay, que han desarrollado junto a Fundación Chelonia, en colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, la Unidad del Seprona de la Guardia Civil de Mérida, el IES Extremadura y Vectalia.

Esta semana forma parte del programa de voluntariado corporativo ‘La magia de Coca-Cola’, que tiene el objetivo de involucrar a sus empleados como agentes de cambio social y ambiental y generar un impacto positivo en su entorno. Gracias a esta iniciativa, todos los empleados de la compañía disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

Recogida de basura. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El programa de voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, This is Forward, que impulsa la participación de los empleados en acciones de voluntariado, tanto actividades vinculadas a los proyectos de sostenibilidad de la compañía como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector en las comunidades donde residen.

“En Coca-Cola Europacific Partners tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos presentes. Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes”, ha explicado Mariano J. Gálvez, responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia en Badajoz.

8.700 horas dedicadas al voluntariado en 2024

El año pasado, más de 1.400 empleados de Coca-Cola en España dedicaron un total de 8.700 horas a labores de voluntariado, con las que desarrollaron más de 150 actividades en colaboración con medio centenar de entidades sociales y medioambientales. Estas acciones beneficiaron, de forma estimada, a más de 5.000 personas.

Para el desarrollo del programa de voluntariado corporativo, CCEP colabora con una amplia red de socios, incluyendo fundaciones, ONGs, entidades educativas y asociaciones locales, para maximizar el alcance y el impacto de su voluntariado.