Fisioterapeuta de Badajoz: “El dolor crónico sigue siendo una pandemia invisible”

El testimonio de pacientes como Manuela Santos o Montserrat Megías ha puesto voz este martes a una realidad silenciosa: la de las personas que conviven cada día con el dolor crónico. Ambas han participado en las primeras Jornadas de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico celebradas en Badajoz, un encuentro pionero en Extremadura que reúne a profesionales sanitarios y pacientes para abordar esta patología desde una nueva perspectiva.

Manuela, enfermera diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica, asegura que falta personal formado y recursos para atender adecuadamente a estos pacientes. “Estas jornadas son fundamentales porque falta personal formado y recursos para abordar el dolor crónico. Somos muchos los profesionales que también somos pacientes y queremos aportar desde ambos lados, necesitamos apoyo”, reivindica.

Lleva más de diez años sin poder trabajar debido a su enfermedad y denuncia la falta de adaptación laboral y de comprensión institucional. “Cuando fui diagnosticada a mis 32 años no se me readaptó el puesto de trabajo. Una enfermera puede estar en muchas unidades, pero no se nos da esa oportunidad. Se necesita personal especializado y, si además son pacientes, sería ideal”, apunta.

Manuela Santos, enfermera diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica. / Santi García

Dominar el dolor

También Montserrat Megías, fisioterapeuta en Zafra y afectada por una neuralgia del trigémino, ha participado en la jornada como profesional y paciente. “Es fundamental aprender a dominar al dolor y no que el dolor te domine a ti. A mí me afectó en todos los aspectos: laboral, social, familiar. Pero estas jornadas son una forma de dar esperanza y demostrar que hay otra manera de afrontarlo”, señala.

Megías defiende la necesidad de extender estos programas a todas las áreas de salud. “Muchos pacientes mejorarían si aprendieran a modular su pensamiento y su actitud ante el dolor. No solo se beneficiarían ellos, también el sistema sanitario”, añade.

Montserrat Megías, fisioterapeuta en Zafra y afectada por una neuralgia del trigémino. / Santi García

"Aunque la evidencia científica señala un pico de prevalencia entre los 45 y los 55 años, el dolor puede mantenerse estable a partir de esa edad e incluso aparecer mucho antes" Juan Manuel González Flores — Responsable de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en Badajoz

El encuentro, organizado por un grupo de profesionales del Área de Salud de Badajoz -fisioterapeutas, enfermeros y médicos-, pretende visibilizar una patología que afecta a miles de personas y que, en palabras de sus promotores, sigue siendo “una pandemia invisible”. “Parece que no, pero cada vez hay más consumo de opioides. Durante años se ha tratado el dolor crónico sin base científica. Estas jornadas buscan dar voz a los programas de afrontamiento activo, donde se prima la neurociencia y el ejercicio terapéutico”, explica Juan Manuel González Flores, coordinador de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico en el centro de salud de Suerte Saavedra.

No existe una relación directa entre la edad y el dolor crónico, un mito que se intenta desmontar a través de la educación en neurociencia que reciben los pacientes en la unidad. "Aunque la evidencia científica señala un pico de prevalencia entre los 45 y los 55 años, el dolor puede mantenerse estable a partir de esa edad e incluso aparecer mucho antes" y advierte que "hay mucho más dolor infantil del que parece y cada vez más”. Recuerda que una pediatra del área sanitaria les trasladó recientemente su preocupación ante el aumento de menores con síntomas persistentes. El dolor crónico, explica, puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo: “Hoy le duele la espalda, mañana una articulación, otro día sufre migrañas o crisis de vértigo. Afecta a todo el sistema nervioso”

La programación incluye hasta las 18.30 horas, ponencias, mesas de debate, clases prácticas y experiencias personales, con la participación de profesionales de distintas disciplinas y pacientes expertos. Entre los ponentes destaca el doctor Federico Montoro Cuadrado, coordinador de la primera unidad de este tipo creada en España, en el Servicio de Salud de Castilla y León.

Cambio de paradigma

Durante el encuentro, González Flores ha advertido que el dolor crónico no solo incapacita físicamente, sino también social y emocionalmente. “El paciente termina por no hablar de su dolor, lo sufre en soledad, pierde el trabajo y se aísla. Nuestro objetivo es devolverles la función y la vida, con un enfoque basado en la evidencia científica y en la neuroplasticidad”, ha subrayado.

Profesionales sanitarios y pacientes participan en las primeras jornadas sobre el dolor crónico en Badajoz. / Santi García

Los datos de la unidad son alentadores: una reducción del 70% en el consumo de fármacos analgésicos entre los pacientes que completan el programa, junto con mejoras en la función social y una disminución del miedo al movimiento y la sensibilización central. “El dolor no es solo físico: implica la mente, las emociones y la vida social. Necesitamos equipos coordinados y pacientes activos. Ese es el cambio de paradigma”.