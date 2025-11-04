Los galardonados con el Premio Empresario de Badajoz reciben el aplauso de la sociedad el próximo 13 de noviembre

La décima quinta edición del Premio Empresario de Badajoz calienta motores. El próximo día 13 de noviembre a las 20.00 horas, en el Edificio Ibercaja los galardones instituidos por La Crónica de Badajoz se entregan en una gala a la que asistirán las principales autoridades de la región, del Grupo Prensa Ibérica, así como los hombres y mujeres de negocios responsables de la creación de riqueza provincial. La velada, tras tres lustros de trayectoria, se ha convertido en el encuentro empresarial anual de referencia de Badajoz. En esta edición cuenta con el patrocinio de Ibercaja y la colaboración Philip Morris Spain, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz y Aquanex.

Panoplia de galardonados

Los profesionales reconocidos este año son: Joaquín Pérez Arroyo (Empresario del Año de Badajoz 2025), Somomu (Iniciativa Empresarial), Mecanización Extremeña (Trayectoria), Urbasa (Premio Pyme), Carmen García (Premio Autónomo), y Antonio Masa Godoy (Premio Especial a Título Póstumo).

La periodista Irene Rangel conduce el acto y entrevista a los galardonados. / Santiago García Villegas

Las galas de los Premios Empresario de Badajoz se caracterizan por su solemnidad y agilidad, pues combinan la entrega de reconocimientos y los discursos de las más altas instituciones con actuaciones musicales. En esa ocasión, la periodista Irene Rangel será la conductora del evento.

El jurado de los XV Premios Empresario de Badajoz. / S. GARCÍA

Un jurado independiente

El éxito de los galardones a lo largo de estos quince años reside en la solvencia de un jurado compuesto por expertos, que decide en total libertad y que está presidido por el alcalde de Badajoz Ignacio Gragera. En esta 15.ª edición han decidido junto a él, sobre cerca de medio centenar de candidaturas, la directora de La Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta; la empresaria Gema Correa; Manuel Guerrero (Creex); Candelaria Carrera (ATA); Miguel Ángel Mendiano (Avante); Roberto Ledesma (Ibercaja), Francisco Piñero (Electrocash, Premio Empresario); Antonio Mayorgas (director comercial de La Crónica de Badajoz); Eduardo Muriel (Ciem); y Javier Jiménez Tejada (Ajex).

Sus historias

Joaquín Pérez Arroyo es un constructor de Puebla de la Calzada cuya empresa homónima ha puesto en marcha proyectos decisivos para el desarrollo regional desde 1991. Somomu es una joven empresa fruto del talento de Pilar Gerona y Natalia Martínez, especializada en mochilas para llevar bebés de forma ergonómica. Mecanización Extremeña es todo un clásico del mundo empresarial pacense con más de medio siglo de trayectoria especializada en proyectos de decoración e interiorismo. Urbasa, la constructora responsable del crecimiento de Las Vaguadas en Badajoz se pone en valor como pyme. Carmen García, taxista, ferretera y al frente de una empresa de material de construcción recibe el premio Autónomo. Finalmente, Antonio Masa Godoy, quien fuera fundador y presidente de Coeba y Creex recibe a título póstumo el premio Especial, no sometido a deliberación del jurado.