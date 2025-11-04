Harmoneyes Vocal, el grupo que acerca la música americana a Badajoz

Harmoneyes, la formación vocal extremeña creada en 2013, y su inquietud por cantar en un género totalmente a capela basado en los grupos vocales americanos, sigue a día de hoy esforzándose por darse a conocer en el panorama nacional. Tras su victoria en el certamen de coros en modalidad de bandas sonoras organizado por Fecoex (Federación de Corales de Extremadura), llegan más motivados que nunca a la creación de nuevas propuestas artísticas.

¿Cómo surgió la idea de crear un coro y en qué os inspirasteis?

Marisol García: Más que un coro tradicional, nos gusta llamarnos grupo vocal, o banda a capela, que es un poco diferente a lo que es un coro tradicional. Tiene una particularidad que es la de que sí o sí le da el estilo que es la figura del 'beatbox'. Esto hace que en vez de ser un coro seamos un grupo vocal. No obstante, lo de las voces y todo lo demás funciona como si fuéramos un coro, pero ni el repertorio, ni la forma de cantar es un estilo clásico. Cantamos más canciones de estilo pop. La idea salió de que no había nada en Badajoz que pudieras cantar en este estilo. Llamé a varias personas que conocía, yo sin tener mucha idea de música, pero en aquel entonces mi hijo estaba estudiando el conservatorio de piano y le pedí el favor de unirse al grupo que precisamente él podía llevar un poco el tema de las armonías, las voces y todo eso. Así empezamos y luego ya con el tiempo pues evolucionamos a lo que somos hoy que somos un estilo de grupo vocal pero no fuimos así en los inicios, ahora ya podemos decir que sí lo somos.

Javi Sousa: Yo recuerdo cuando empezamos, estábamos en la época de 2010-2013, por ahí, entonces empezaron a ponerse de moda en América los grupos vocales. Decidí informarme un poco a ver cómo hacen estas composiciones, a ver cómo montan estas canciones, sobre todo me parecía muy chulo el tema del 'beatbox' y empezamos un a coger algunas composiciones relacionadas.

Habéis hablado de que os inspirasteis en los grupos a capela de América y de ahí tomasteis referencia, ¿qué tipo de repertorio tiene vuestro grupo vocal?

M: Empezamos con algo muy sencillo, canciones contemporáneas de estilo pop. La primera que hicimos fue 'Imagine', de John Lennon. Luego nos juntamos con una persona relacionada con los artistas extremeños que nos pidió hacer colaboraciones. Al final, fuimos trabajando como nos iban surgiendo los proyectos, por así decirlo.

J: Todo el estilo empleado es pop, concretamente pop, rock y soul de los años 80, lo mismo que la banda americana de a capela, ya que la inspiración la teníamos ahí.

¿Cuántos miembros sois actualmente en el grupo?, ¿cómo habéis realizado el proceso para incluir a nuevos integrantes?

M: Actualmente somos ocho. En cuanto al proceso de selección, al principio era a dedo. Iba llamando a personas y amigos que conocía de otros coros y formaciones vocales. Hay gente que empieza y luego acaba yéndose. Una vez se fueron dos o tres miembros de golpe y tuvimos que poner anuncios en redes sociales buscando nuevos integrantes.

J: Más adelante empezamos a contar con gente a la que realmente le interesaba, y para ello, tenían que habernos visto previamente en algún concierto o evento. Con el tiempo esto ya no bastaba, porque el grupo ya había crecido y teníamos más conocimientos, entonces empezamos a hacer pruebas de entrada para seleccionar. No es una selección a nivel técnico, sino, más bien, una prueba para ver el auténtico nivel de compromiso y dedicación respecto al grupo.

Actualmente, ¿tenéis pensado ampliar el grupo o de momento estáis bien los que estáis?

M: Pues mira, sí. Precisamente ahora, porque somos ocho, pero realmente lo primero que se nos fue, fue el 'beatboxer'. Hemos tenido algunos chicos que han venido, han intentado, pero no es fácil tampoco para ellos porque estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Y seguimos intentando a ver si encontramos algún 'beatboxer'. Y también un tenor y estábamos buscando un bajo.

¿Y cómo es el proceso de selección?

J: Una pequeña prueba de nivel para ver si le podemos seleccionar o no. Para que se adecue a las cosas del grupo en el momento en que estamos. Hacemos una pequeña prueba de asignación, de ritmo, un poquito de estilo, de cómo canta. Yo ya tengo experiencia de saber cuánto le va a costar a la persona o no meterse y aprender. Y en función del tiempo que tengamos para poder dedicarle, precisamente ya veremos si entra al grupo o no entra al grupo. Pero principalmente es con un grupo vocal, al final, el ser adaptable con el resto del equipo.

M: Sí. Lo que ha dicho Javi. Hacemos siempre un periodo de prueba y cuando ya vemos que esa persona es la idónea, entra al grupo de forma definitiva.

Vuestro grupo vocal ha ganado el primer premio del certamen de coros en modalidad de bandas sonoras organizado por Fecoex (Federación de Corales de Extremadura), ¿cómo os ha hecho sentir eso?

J: Principalmente, un reconocimiento, un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que hemos hecho. De hecho, para este certamen preparamos un tema nuevo. Un popurrí de canciones de Disney y al que le hemos dedicado mucho tiempo. Lo hemos hecho con mucho cariño, pero también con mucho esfuerzo. Saber que hemos ganado, y además, delante de tantas corales en Extremadura, sabiendo que nosotros somos bastante nuevos dentro de Fecoex, nos ha hecho ganar mucha fuerza. Queremos seguir evolucionando en lo que estamos haciendo y presentarlo al público para darnos a conocer.

M: Además, el jurado es uno profesional con criterio. Para el poco tiempo que hemos tenido de ensayo, le hemos dado fuerza al final y lo hemos hecho bastante bien, dadas las circunstancias.

Para vosotros en vuestra vida personal, ¿qué ha significado ser parte de este coro? ¿Qué os ha aportado?

J: A mí personalmente como director vocal del grupo, lo primero que me han enseñado muchas experiencias, sobre todo en cuanto a dirección de personas y en cuanto a composición. También me he especializado en este género porque no es algo normal pasar de algo que empezó como un proyecto familiar a algo tan profesional. La experiencia que he conseguido desde un nivel amateur hasta un nivel alto, pues sirve de mucho, ya no solamente para lo que conlleva algo profesional, sino a nivel personal, para mí la música siempre ha sido una forma de evadirme al fin y al cabo.

M: Pues mira, a mí lo que me ha aportado principalmente es poder desarrollar una actividad que me gusta muchísimo, que es cantar. Poder decidir dentro de mi grupo qué cantar y no algo que te viene impuesto por un director de coro. Y luego el compartir con estas siete personas, esta pasión también, la forma de socializar, y compartir experiencias, lo pasamos muy bien también. Para mí ha sido el escape del día a día, de los problemas que se nos van generando, como una terapia para mi vida.

¿Tenéis alguna otra iniciativa en mente para seguir desarrollando el grupo?

J: Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto divulgativo, que la verdad es que todavía no seguimos dando forma y mi idea es poder llegar a más sitios. Se llama 'A capela en la actualidad'. Es un proyecto que la verdad es que está gustando mucho, porque transmitimos lo que es un grupo vocal, transmitimos el género, porque no se conoce mucho y es con lo que más fuerza ganamos. De este proyecto que está surgiendo ya hemos tenido varias interacciones, y que se conozca en más sitios de Extremadura sobre todo y moverlo donde haga falta.