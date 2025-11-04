Dos incendios hacen saltar la alarma esta noche en Badajoz

Los bomberos de Badajoz han tenido que actuar sobre dos incendios esta pasada noche en Badajoz.

El primero de ellos tuvo lugar alrededor de las 22.55 horas en la avenida del Perú, en el barrio de La Paz. Según fuentes oficiales, el parque de bomberos recibió una llamada de emergencia por un incendio domiciliario. Según pudieron saber, había una persona dentro de la vivienda.

El incendio comenzó en la cocina, cuando salió ardiendo una sartén. Según fuentes oficiales, la persona que se encontraba en ese instante en la vivienda incendiada consiguió salir por su propio pie y el fuego pudo ser controlado antes de que los agentes llegaran al edificio.

Al incidente se enviaron un coche de mando y dos camiones, un autobomba ligero y otro pesado. A su llegada, los bomberos procedieron a terminar de extinguir el incendio y a labores de ventilación en el lugar de los hechos.

Afortunadamente solo hubo que lamentar daños materiales, no hubo heridos.

Un coche en llamas

De madrugada se recibió otra llamada de emergencia en el parque de bomberos.

Según fuentes oficiales, alrededor de la 1.40 horas de la madrugada, circulaba por la autopista A5 en el km 396 dirección Madrid -entre la entrada a Badajoz por la carretera de Cáceres y la del Cerro Gordo-, un camión cuya batería comenzó a humear.

Para detener la situación se envió un autobomba pesado.

La situación fue controlada de inmediato. Ni el conductor del vehículo ni ningún otro resultaron heridos.