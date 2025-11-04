Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Se investiga la desaparición de la sustancia opiácea fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Esto ocurre tras la denuncia recibida el 23 de septiembre por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y este considerar necesario abrir diligencias.

Por el momento, desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) confirman que el juzgado citado “ha abierto diligencias tras recibir la denuncia por este asunto” y continúan explicando que, de la misma forma, autorizaron “una entrada y registro en el hospital” para tratar de recabar pruebas al respecto.

En estos momentos, según el TSJEX se está “analizando la documentación” recopilada. Por ahora, aseguran que no hay ninguna persona que figuren como “investigados” por este suceso.

¿Qué es el fentanilo y para qué se usa en medicina?

El fentanilo es un medicamento opioide sintético, que se fabrica en laboratorio y que se utiliza principalmente en medicina por su potente efecto analgésico. Gracias a este poder para aliviar dolor es común encontrarlo en los centros hospitalarios. Llega a ser entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo que lo convierte en una herramienta muy eficaz, pero también potencialmente peligrosa si no se usa correctamente. Muestra de ello es el problema de adicción a esta sustancia que sufre parte de la población estadounidense.

En el ámbito sanitario, el fentanilo se emplea en varias situaciones concretas y siempre con una estricta supervisión. Una de ellas es como tratamiento del dolor intenso o crónico, por ejemplo en pacientes oncológicos o cirugías mayores. Otro de los casos en que se administra es como anestésico complementario que ayuda a reducir el dolor y mantener estable al paciente. Otro de sus usos es en los cuidados paliativos de los enfermos en fase terminal. Este medicamento puede mejorar la calidad de vida al controlar el dolor persistente.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado el suceso, aunque no realiza ningún tipo de declaración al respecto “al encontrarse judicializado”.