Marc Copland abre este miércoles el Festival Internacional de Jazz de Badajoz

El pianista Marc Copland, considerado uno de los más importantes de su generación, inaugura este miércoles por la noche (21.00 horas) el 38 Festival Internacional de Jazz de Badajoz, con un concierto en la sede de Fundación CB. La entrada es gratuita.

Copland ha grabado más de 40 discos como líder y ha colaborado con figuras como Gary Peacock, Billy Hart, Drew Gress, Ralph Alessi, Greg Osby y Jane Ira Bloom. Su asociación con el guitarrista John Abercrombie dio lugar a grabaciones memorables y sus dúos con Peacock y Osby son «joyas de la intimidad musical». En formato solo piano, el músico despliega toda su sensibilidad. Cada nota parece surgir de un pensamiento profundo, cada silencio tiene peso. Su música no busca el virtuosismo deslumbrante, sino la verdad emocional. Como él mismo dice, «el estilo no importa si no hay expresión».

La programación del Festival Internacional de Jazz prosigue este jueves con el primero de los tres conciertos que acogerá la sala principal del teatro López de Ayala, a cargo de la cantante Jazzmeia Horn, nominada a los premios Grammy y reconocida con importantes galardones, que quiere conquistar al público pacense con su versatilidad y letras comprometidas.

El saxofonista Ariel Brínguez, ganador de dos Grammy Latino, actuará el viernes en este mismo escenario, acompañado por una espectacular banda, que cuenta entre sus músicos con el guitarrista cacereño Javier Sánchez.

El pianista berlinés Jacky Terrasson, icono del jazz internacional, cerrará la programa el sábado. Todos los conciertos en el López son a las 21.00 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros. Hay un abono para todos los conciertos de 35 euros.

Además de estas actuaciones, habrá jam session con músicos extremeños en el cafetín del López tras los conciertos y el sábado, ‘La hora del vermú’ en este mismo espacio.

También el 8 de noviembre, en la puerta del López de Ayala, actuarán los combos del curso de jazz (desde las 17.00 horas) y en café Espantaperros, conciertos con entrada libre el viernes y el sábado (18.00 horas).