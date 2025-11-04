El Materno de Badajoz mejora los resultados en fertilidad con nuevas incubadoras de última generación

Una cámara diminuta dentro de una incubadora puede cambiar la historia de muchas familias. Es la nueva tecnología que ya utiliza el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA), en el Materno Infantil. Un sistema vanguardita de time-lapse que permite seguir el desarrollo de los embriones minuto a minuto sin interrumpir su crecimiento. Se trata de una innovación que ha multiplicado por cuatro los embriones viables y mejorado de forma notable las tasas de gestación.

Detrás de este avance se encuentra el equipo del CERHA, el único servicio público de reproducción asistida de Extremadura. En una región donde cada vez nacen menos niños, el centro se ha convertido en una de las principales puertas a la maternidad, atendiendo cada año a cientos de mujeres y parejas que buscan ser padres mediante tratamientos como la inseminación artificial o la fecundación in vitro (FIV).

Ahora, el CERHA ha dado un paso más con la incorporación de incubadoras time-lapse. Cada embrión cuenta con una cámara integrada que graba su evolución desde el primer momento, lo que permite analizar con precisión cuáles tienen más probabilidades de ser implantados. «Nos da mucha más información sin tener que intervenir en el proceso», explicó ayer María Macedo, directora del centro. «Podemos seguir su desarrollo hasta el quinto día —lo que llamamos blastocisto— y eso mejora la eficacia de los tratamientos».

Tasa de gestación en torno al 50%

Antes, los embriólogos debían abrir los incubadores varias veces al día para comprobar el crecimiento de los embriones. «Ahora todo se mantiene estable, sin cambios de temperatura ni de luz, y eso se nota», añadió Macedo. Las tasas de gestación se sitúan ya en torno al 50 %, tanto con embriones frescos como congelados. «Los resultados son mejores y las pacientes lo viven con más confianza», aseguró.

Además del avance tecnológico, el centro ha ampliado su cartera de servicios. Ahora ofrece la posibilidad de acceder a programas de donación de ovocitos a mujeres de hasta 40 años, una opción que antes solo se ofrecía a pacientes menores de 36 con fallos ováricos precoces o enfermedades genéticas. «Esto nos permite atender a un grupo importante de mujeres que antes no podían seguir intentándolo con sus propios ovocitos», explicó Macedo. «Es un paso más para que todas tengan la oportunidad de ser madres».

María Acedo muestra a las autoridades las instalaciones del centro. / Santi García

Unos 2.500 nacimientos

En sus 20 años de funcionamiento, el CERHA ha contribuido al nacimiento de unos 2.500 bebés, lo que representa cerca del 2% de los partos registrados en Extremadura. «Trabajamos para que quienes desean ser padres puedan hacerlo sin salir del sistema público ni asumir tratamientos costosos», subrayó la directora. «Somos un centro pequeño, pero muy especializado, y la tecnología nos permite ofrecer mejores resultados y estar al nivel de los mejores», añadió.

«Se ha convertido en uno de los mejores aliados para muchísimas mujeres extremeñas que quieren ser madres», afirmó María Guardiola este lunes durante su visita al centro. La presidenta de la Junta de Extremadura acudió junto a la consejera de Sanidad, Sara García-Espada, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a conocer las instalaciones.

Guardiola enmarcó su visita en el reto demográfico que atraviesa Extremadura, «con una baja natalidad y un envejecimiento importante de la población». «Extremadura no puede en ningún caso renunciar a la esperanza de seguir sumando niñas y niños», añadió, subrayando que su objetivo es «seguir cuidando y mimando este centro como un proyecto de absoluta referencia y de orgullo regional».