Milán, el destino al que volar desde Badajoz la próxima Semana Santa

Los pacenses podrán volar a Milán durante la próxima Semana Santa.

El turoperador Soltour presenta su programación de Semana Santa 2026 que incluye una salida directa desde Badajoz hacia la ciudad italiana.

Con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril, el paquete Estancia en Milán ofrece cuatro noches para conocer esta ciudad conocida por su historia, su arte y su estilo de vida italiano.

Las islas, destinos seguros

Las islas son, a tenor de lo que marca la demanda, los destinos favoritos de los pacenses. El año pasado fue Mallorca el destino al que se pudo volar en Semana Santa desde el aeropuerto.

Hace escasas semanas, por otra parte, se pudo saber que Tenerife será otro de los destinos a los que se podrá volar dos veces en semana a partir del 1 de diciembre. Este será el segundo lugar al que se llegue en las Islas Canarias, puesto que ya opera un vuelo a Gran Canaria de forma habitual.