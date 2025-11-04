Milán, el destino al que volar desde Badajoz la próxima Semana Santa
Los pacenses podrán volar a Milán durante la próxima Semana Santa.
El turoperador Soltour presenta su programación de Semana Santa 2026 que incluye una salida directa desde Badajoz hacia la ciudad italiana.
Con salida el 1 de abril y regreso el 5 de abril, el paquete Estancia en Milán ofrece cuatro noches para conocer esta ciudad conocida por su historia, su arte y su estilo de vida italiano.
Las islas, destinos seguros
Las islas son, a tenor de lo que marca la demanda, los destinos favoritos de los pacenses. El año pasado fue Mallorca el destino al que se pudo volar en Semana Santa desde el aeropuerto.
Hace escasas semanas, por otra parte, se pudo saber que Tenerife será otro de los destinos a los que se podrá volar dos veces en semana a partir del 1 de diciembre. Este será el segundo lugar al que se llegue en las Islas Canarias, puesto que ya opera un vuelo a Gran Canaria de forma habitual.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?