¿Una plaza de toros dentro de un castillo? Existe y se puede visitar en este pueblo de Badajoz

En pleno corazón de la comarca de Olivenza, al suroeste de la provincia de Badajoz, se alza una de las construcciones más singulares de Extremadura: el castillo de Barcarrota, una fortaleza medieval que guarda en su interior una auténtica plaza de toros. Sí, un coso taurino dentro de las murallas de un castillo.

El castillo de las Siete Torres fue construido en el siglo XIV como parte del sistema defensivo fronterizo. Su posición estratégica lo convirtió en un punto clave en los conflictos con el país vecino y, posteriormente, en un símbolo de la villa. La estructura, de planta irregular, combina robustas torres y muros de piedra que dominan el paisaje urbano del municipio.

De bastión militar a escenario taurino

Lo que hace realmente especial a esta fortaleza es que su patio de armas fue transformado en plaza de toros en el siglo XVIII. En un tiempo en que las corridas eran uno de los principales espectáculos populares, se adaptó el espacio interior para celebrar festejos taurinos, aprovechando la forma circular del recinto amurallado.

Desde entonces, el castillo-coso se convirtió en un pilar importante de la vida festiva del pueblo. Las gradas, construidas sobre los muros, permitían a los asistentes disfrutar de las corridas desde una perspectiva privilegiada, mientras las viejas torres actuaban como improvisados palcos y miradores.

Un patrimonio que se puede visitar

Hoy, el castillo de Barcarrota se puede visitar y forma parte del itinerario turístico del municipio. Restaurado y protegido como Bien de Interés Cultural, conserva su peculiar fusión de historia y tradición taurina. Además, el recinto acoge eventos culturales, exposiciones y visitas guiadas que permiten conocer tanto su pasado defensivo como su sorprendente uso lúdico.

Pero no es el único atractivo del pueblo. Barcarrota es también conocido por otros hallazgos históricos, como el famoso 'Libro de Barcarrota', un conjunto de manuscritos prohibidos del siglo XVI encontrados en una pared del municipio. Todo ello hace de este rincón pacense un destino imprescindible para los amantes de la historia, la arquitectura y las curiosidades patrimoniales.

Merece la pena pasar una jornada completa en la localidad puesto que se pueden visitar enclaves de interés como la plaza de España, la iglesia de Santiago o la parroquia de la Virgen de Soterraño, la patrona, o la biblioteca del municipio. Su gastronomía también es digna de una parada, con restaurantes para todos los gustos y bolsillos donde se podrán degustar productos típicos de la zona y una pastelería artesana donde comprar dulces que traer a casa tras la excursión.