Sanguijuelas del Guadiana anuncia un gran concierto en Badajoz para el verano de 2026

Los seguidores del rock extremeño están de enhorabuena. El grupo Sanguijuelas del Guadiana, una de las bandas más representativas de la escena musical del suroeste español, ha anunciado oficialmente que ofrecerá un concierto en Badajoz el próximo 26 de julio de 2026. El evento tendrá lugar en la Alcazaba de Badajoz.

El anuncio tuvo lugar anoche en el programa de televisión La Revuelta. Ante un atónico David Broncano que 'flipaba' ante la entrada de una charanga en el plató del programa, los de Casas de don Pedro anunciaban su fin de gira en la capital pacense.

"Vamos a hacer unos conciertos para cerrar el disco el año que viene. Uno de los más gordos va a ser en nuestra tierra, en Badajoz, en la Alcazaba", decían en uno de los programas con más audiencia del panorama nacional. "Sitio grande, eh", contestaba Broncano. "Es un sitio con potencia", confirmaban ellos.

Las entradas

Sin tiempo a reaccionar, alguien desde el público gritaba que se pediría vacaciones para acudir a esta cita musical.

Rápidamente el grupo publicaba la fecha del concierto en sus redes sociales. "El 25 de julio de 2026 comenzaremos con la traca final de esta gira Verbena en Vena".

Las entradas se pondrán a la venta este domingo, 9 de noviembre, a las 20.30 horas. "Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha", aseguraban los artistas. "Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuelas".