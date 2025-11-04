SOS del Banco de Alimentos de Badajoz: llama a colaborar este viernes y sábado en la 'Gran recogida'

Las puertas del Banco de Alimentos de Badajoz siempre están abiertas para quienes quieran colaborar, pero este viernes y sábado lo pone aún más fácil para que los pacenses puedan hacer gala una vez más de su generosidad y solidaridad. 1.500 voluntarios se repartirán los días 7 y 8 de noviembre por 51 supermercados de la capital y la provincia en la ‘Gran Recogida’, la campaña más importante, junto con la que en los últimos años se lleva a cabo en primavera, para llenar sus estanterías.

El Banco de Alimentos necesita más ayuda que nunca y lanza un SOS a la ciudadanía. «El almacén está casi vacío», reconoce su presidenta, Cristina Herrera. El encarecimiento de la cesta de la compra y el hecho de que las empresas trabajen por pedidos y no dispongan de stock, ha mermado considerablemente la mercancía que entra en su almacén del silo del polígono industrial El Nevero. Tampoco con las subvenciones que reciben de instituciones públicas y privadas se puede adquirir la misma cantidad de productos que antes por el alza de los precios. «Ahora podemos comprar la mitad que antes», asegura la presidenta del Banco de Alimentos.

Pero las personas a las que se atiende siguen teniendo necesidades: son más de 9.000 en toda la provincia. Eso supone que se necesitan miles de kilos en productos cada mes.

Antes con la ‘Gran recogida’ se podían cubrir incluso hasta seis meses, pero ahora resulta más complicado. Quizás, dos. Esta campaña se pone en marcha aprovechando la cercanía de la Navidad, con el objetivo de que las familias que menos tienen puedan pasar unas fiestas «dignas».

¿Qué se necesita?

Por eso, además de alimentos no perecederos como el arroz, la pasta, las latas de conserva, las legumbres, el café, la leche, el cacao y el aceite -que tanto escasea-, se pide que se donen dulces típicos de las fechas navideñas.

También se pueden realizar aportaciones económicas, a través de bizum o las cuentas bancarias del Banco de Alimentos.

Durante la ‘Gran Recogida’, hay establecimientos en los que se pueden hacer donaciones físicas y en otros, en las líneas de caja, eligiendo la cantidad de dinero que se desee. Aunque la ciudadanía sea más reticente ante este último sistema, es muy efectivo. A la entidad no llega el dinero en sí, sino que se transforma automáticamente en alimentos, que los supermercados dan elegir, para que así al almacén llegue lo que realmente más falta hace.

Las cadenas que participan en esta campaña son Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés, Aldi, eurospar, Grupo Día, Cash Fresh, Famy Cash y Lidl. Además de en Badajoz capital, los voluntarios estarán presentes en Olivenza, Villafranca, Don Benito, Villanueva de la Serena, Alconchel, Táliga, Azuaga, Santa Marta, Corte de Peleas, Barcarrota, San Vicente de Alcántara, Fregenal de la Sierra, Los Santos de Maimona, Guareña, Zalamea de la Serena, Jerez de los Caballeros, Almendralejo, Montijo y Zafra.

Cristina Herrera agradeció a todos los supermercados su colaboración y, sobre todo, a los voluntarios, pues sin ellos no sería posible llevar a cabo esta campaña.