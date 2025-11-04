Fiscalización sobre el ejercicio 2023
El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en las subvenciones de la Diputación de Badajoz bajo el mandato de Gallardo
En su último informe evidencia falta de control, planificación y justificación en varias ayudas
Por su parte, la institución provincial asegura que el documento no detecta irregularidades, solo recomendaciones, y afirma que ya aplica medidas para mejorar la transparencia
Una ayuda directa de 95.000 euros al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena cuya finalidad no se detalla en el expediente, la omisión de ocho convenios en la rendición de cuentas o la falta de un control unificado sobre millones en subvenciones a municipios son algunas de las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha detectado en su último informe anual sobre la gestión de la Diputación de Badajoz. Este análisis, firmado a finales de octubre de este año, corresponde al ejercicio 2023, cuando la institución provincial estaba presidida por Miguel Ángel Gallardo.
El informe examina cómo la diputación gestionó las ayudas y subvenciones que concedió a los municipios hace dos años. El documento forma parte de una fiscalización conjunta de las diputaciones de Badajoz y Cáceres y revisa si ambas instituciones planificaron bien sus fondos, cómo los tramitaron y si cumplieron con las normas de transparencia y control.
Falta de planificación y control interno
Entre las principales conclusiones, el tribunal apunta que la diputación no cuenta con una planificación clara ni con un sistema único que coordine y controle las subvenciones que reparte cada año. Cada área tramita sus ayudas por separado y según el informe, esto provoca falta de coordinación y dificulta el seguimiento del dinero público. Esa falta de coordinación, señala el órgano fiscalizador, provoca diferencias en los criterios de concesión.
También señala que muchas convocatorias no incluyen objetivos medibles ni una evaluación posterior para comprobar su impacto. Además, parte de los fondos aprobados no llegaron a ejecutarse y, en algunos expedientes, no se detalla con precisión para qué se concedió la ayuda.
El informe cita varios ejemplos que reflejan esas carencias. En el Plan REABA, destinado a mejorar la eficiencia y el ahorro del agua en los municipios, más de una veintena de localidades renunciaron o devolvieron las ayudas, por lo que solo se ejecutó alrededor del 60% del presupuesto previsto. En el Plan de Accesibilidad, pensado para financiar mejoras en edificios y espacios públicos, la diputación dejó sin usar más de 100.000 euros que podían haberse reasignado a otros ayuntamientos. El documento también menciona subvenciones concedidas de forma directa, como una ayuda de 95.000 euros al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en cuyo expediente no consta una memoria que acredite con detalle la finalidad del proyecto. Por entonces, Miguel Ángel Gallardo era alcalde de la localidad. El tribunal no cuestiona la legalidad de estas ayudas, pero sí la falta de justificación y control que, a su juicio, limita la eficacia del gasto público.
Rendición de cuentas
El órgano también llama la atención sobre la rendición de cuentas. Según detalla el informe, la diputación presentó con retraso parte de la información que debía enviar al tribunal y, además, omitió ocho convenios firmados con ayuntamientos y entidades locales menores dentro del Plan Reto Demográfico.
La Diputación de Badajoz presentó alegaciones al borrador del informe, defendiendo la corrección de sus procedimientos y la existencia de mecanismos internos de control, aunque el Tribunal de Cuentas mantuvo la mayoría de sus observaciones.
Más de 26 millones de euros en ayudas
Pese a las deficiencias detectadas, el órgano reconoce que la Diputación cuenta con una normativa interna que regula las subvenciones y con un volumen importante de fondos destinados a los ayuntamientos. Durante 2023, los distintos planes provinciales sumaron más de 26 millones de euros en ayudas, la mayoría para obras, infraestructuras y servicios municipales. El informe valora estos esfuerzos, pero insiste en que la falta de planificación, coordinación y evaluación limita la eficacia de la gestión y la correcta utilización del dinero público.
La Diputación niega irregularidades y defiende su gestión
La Diputación de Badajoz, tras la publicación del informe, ha informado a este medio que el Tribunal de Cuentas “no detecta ninguna irregularidad contable” y que las observaciones del órgano fiscalizador se limitan a "recomendaciones" que suponen "mejorar la transparencia de la diputación".
La institución provincial ha destacado que ya está aplicando algunas de esas recomendaciones, las cual "agradece", como la realización de una encuesta a los municipios para detectar sus necesidades antes de planificar los planes provinciales o la elaboración de una nueva ordenanza de subvenciones que incorporará los criterios del Tribunal. “Durante este 2025 ya está atendiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en un proceso continuo de mejora administrativa”, han señalado desde la institución, que rechaza las informaciones sobre “descontrol y opacidad vertidas en algunos medios".
