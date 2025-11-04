Vecinos de Balboa (Badajoz) denuncian el “abandono total” del único parque infantil de la pedanía: “Nuestros hijos juegan entre alambres”

El parque infantil de Balboa se encuentra “completamente deteriorado” según vecinos de esta pedanía de Badajoz que llevan desde el año 2023 denunciado que el campo de fútbol tiene alambres sueltos a la altura de la cabeza de los más pequeños, el suelo del tobogán grande está desgastado hasta dejar el hormigón al descubierto y que el área para bebés presenta maderas astilladas.

Soraya Lobo, vecina de la pedanía y madre de un niño de 4 años, describe el espacio como “un auténtico desastre”: el arenero no se ha limpiado desde su inauguración, las vallas están llenas de agujeros y la pista de césped para fútbol y baloncesto lleva “años” precintada con una valla amarilla. Por otro lado, “el suelo donde están los columpios y toboganes tiene grietas de casi un palmo. Los niños se tropiezan continuamente”, lamenta.

Además, detalla que el arenero se ha convertido en un “foco de suciedad y malos olores”, lleno de pastos y excrementos de animales y que “está suponiendo un riesgo para la salud de las familias”. Con todo esto, el malestar aumenta ante la falta de respuesta institucional. “Pagamos los mismos impuestos que en Badajoz, pero parece que aquí no existimos”, se queja. Los vecinos aseguran que el alcalde pasa a diario junto al parque y conoce su estado, pero no se han tomado medidas. “No hace falta comunicarlo al ayuntamiento: lo ven todos los días y no hacen absolutamente nada”, añade Soraya.

“Queremos un parque nuevo, no más excusas”

Las familias reclaman una renovación completa del espacio. “Que lo quiten todo, que preparen bien el suelo, que tapen el arenero y que pongan un parque como es debido. A impuestos nos fríen, pero aquí no invierten ni un euro”, concluye Soraya.

Detalle del estado del suelo de uno de los columpios del parque de Balboa. / Cedida

Otra familia, asegura que lleva más de dos años reclamando una reparación. “Desde 2023 estoy pidiendo al alcalde que arregle el parque y ponga un columpio para los más pequeños. Su respuesta fue que estaba en la segunda fase del plan de parques de Badajoz, pero seguimos esperando”.

Accidentes y falta de alternativas

Los desperfectos ya han causado varios sustos. Un padre sufrió un corte en el brazo al golpearse con una valla del campo de fútbol, teniendo que recibir puntos de sutura. Pese al peligro, las familias no tienen otra opción: “No queda más remedio que traerlos aquí o coger el coche para ir a otro pueblo”.

Alambrado que rodea la pista de fútbol, visiblemente roto. / Cedida

Las quejas al ayuntamiento se han multiplicado, pero los vecinos reprochan la falta de soluciones. “Nos sentimos completamente olvidados. Pagamos los mismos impuestos que en Badajoz, pero nadie se preocupa por nuestro parque”, aseguran. "Desde el consistorio, nos dicen que la gestión depende de una empresa privada", aunque las familias lo consideran "una excusa para pasarse la pelota”.

Los padres piden una intervención urgente y recuerdan que los niños son el futuro del pueblo: “No nos vale con que pongan una cinta para prohibir su uso. Queremos un parque nuevo, un espacio seguro para que los pequeños puedan jugar sin miedo. Agradecemos las mejoras estéticas del pueblo, pero nada es más importante que la seguridad de nuestros hijos”, reiteran.

Próxima inversión

El alcalde de Balboa, Pedro Martín, reconoce que el parque infantil “tiene ya sus años” y que el desgaste es algo “normal”. Explica que en una revisión realizada hace unos días se detectaron algunas deficiencias en los elementos, por lo que se han precintado y se está valorando qué actuación llevar a cabo.

Asegura que la remodelación del parque está incluida entre las inversiones previstas para el próximo año. “Ya se han pedido dos presupuestos y será la primera inversión contemplada para 2026. Puede que se ejecute en el primer trimestre, aunque no depende directamente de mí”, señala.

Martín avanza que la intención es renovar por completo el espacio y aprovechar su amplitud para incorporar nuevas zonas de juego, “como tirolinas o pistas de voleibol”. “No podemos negar lo evidente y yo quiero lo mejor para los niños de mi pueblo. Sabemos que hay medio centenar de pequeños en edad de utilizarlo”.

En cuanto al mantenimiento, el alcalde puntualiza que está externalizado por el Ayuntamiento de Badajoz.