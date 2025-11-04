Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consumo

Villafranco del Guadiana se queda sin agua ante un corte de suministro

Los técnicos están trabajando en su reparación si bien no se sabe cuándo volverá a funcionar el servicio

Un operario de Aqualia trabaja en un imbornal, imagen de archivo.

Un operario de Aqualia trabaja en un imbornal, imagen de archivo. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Los vecinos de Villafranco del Guadiana están hoy sin agua.

Una avería repentina en el depósito de agua ha hecho que el suministro se vea interrumpido temporalmente, informa la delegación del Ayuntamiento de Badajoz en el municipio.

Los técnicos de Aqualia están trabajando "desde el primer momento" en la reparación de la incidencia y así poder restablecer el servicio lo antes posible, si bien aún no se sabe cuándo ocurrirá esto.

"Agradecemos vuestra comprensión y paciencia", aseguran desde el consistorio a los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents