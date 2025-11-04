Villafranco del Guadiana se queda sin agua ante un corte de suministro

Los vecinos de Villafranco del Guadiana están hoy sin agua.

Una avería repentina en el depósito de agua ha hecho que el suministro se vea interrumpido temporalmente, informa la delegación del Ayuntamiento de Badajoz en el municipio.

Los técnicos de Aqualia están trabajando "desde el primer momento" en la reparación de la incidencia y así poder restablecer el servicio lo antes posible, si bien aún no se sabe cuándo ocurrirá esto.

"Agradecemos vuestra comprensión y paciencia", aseguran desde el consistorio a los vecinos.