90 artistas urbanos de España y del extranjero se reúnen en Badajoz en una jornada de arte al aire libre

Badajoz se convertirá este sábado 8 de noviembre en el epicentro del arte urbano. Desde las 08.00 horas y hasta las 18.30 horas, un total de 89 artistas del grafiti trabajarán en el muro de contención del camino viejo de san Vicente de la margen derecha (entre el puente de la autonomía y la Casa de las Aguas), dentro del evento 'Fondo Negro' que cumple diez años reuniendo a algunos de los mejores muralistas del panorama nacional e internacional.

Durante toda la jornada, el público podrá pasear por la zona y observar en directo el proceso creativo de algunos de los nombres más destacados. Se espera un ambiente dinámico y participativo, en el que vecinos y curiosos se acerquen a ver cómo el muro de color negro se transforma en una auténtica obra de arte. No se trata de un concurso ni de una exposición al uso, sino de una jornada abierta, concebida para disfrutar del arte urbano en su estado más puro: en la calle y en contacto directo con la gente.

Mural pintado en Cartagena en junio de este año. / Cedida

En esta edición participan artistas llegados desde todos los rincones de España -Murcia, Cartagena, Madrid, Albacete, Mallorca o Barcelona- y también de fuera de nuestras fronteras, con representantes de Portugal, Francia o Lima. Algunos de ellos son veteranos de este encuentro, otros se suman por primera vez atraídos por la reputación que ha adquirido con los años. “Incluso hemos tenido participantes de Nueva York o de Asia en otras ediciones”, afirma José Antonio Agúndez, fundador del evento en Badajoz.

Agúndez recuerda los comienzos humildes de esta iniciativa: “Empezamos hace diez años, en la carretera de Sevilla, en la antigua marmolera y en el viejo matadero municipal. Éramos un grupo de apasionados del grafiti que poníamos dinero de nuestro bolsillo para poder pintar y traer a gente de toda España. Poco a poco, los ayuntamientos de fuera comenzaron a llamarnos y empezamos a organizar actividades similares en otras ciudades”. Desde entonces, el proyecto ha crecido y ha recorrido buena parte de la geografía española, consolidándose como un referente dentro del movimiento artístico urbano.

Décimo aniversario

El regreso de esta cita a Badajoz tiene un componente simbólico. Es la ciudad donde nació el encuentro y donde se gestó la idea de reunir a artistas urbanos en torno a un muro, sin competir, solo para compartir arte, técnicas y estilos. “Aquí empezó todo, y volver a pintar en casa, en la ciudad que nos vio nacer, es la mejor manera de celebrar estos diez años”, asegura el organizador.

El muro elegido este año, ofrece un entorno ideal para disfrutar del espectáculo. Es un espacio amplio en el que se utilizarán 400 metros de largo y visible, rodeado de naturaleza y con fácil acceso, lo que permite que el público pueda pasear tranquilamente mientras observa cómo las paredes cobran vida.

La variedad de estilos -desde el realismo y el retrato hasta el grafiti clásico o la abstracción- convierte la jornada en una auténtica exposición al aire libre.

Otro de los grafitis que se han pintado este año en Sevilla. / Cedida

De esta manera, Badajoz se consolida como una de las paradas imprescindibles en el circuito del arte urbano español, un punto de encuentro entre generaciones de artistas y una ventana abierta a nuevas formas de crear y de mirar la ciudad.