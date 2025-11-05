Actividad abierta al público
90 artistas urbanos de España y del extranjero se reúnen en Badajoz en una jornada de arte al aire libre
Este sábado el muro que hay bajo el puente de la Autonomía se convertirá en un gran lienzo de 400 metros de largo
Se celebra una nueva edición de 'Fondo Negro', un evento que cumple diez años y que reúne a algunos de los mejores grafiteros del panorama nacional e internacional
Badajoz se convertirá este sábado 8 de noviembre en el epicentro del arte urbano. Desde las 08.00 horas y hasta las 18.30 horas, un total de 89 artistas del grafiti trabajarán en el muro de contención del camino viejo de san Vicente de la margen derecha (entre el puente de la autonomía y la Casa de las Aguas), dentro del evento 'Fondo Negro' que cumple diez años reuniendo a algunos de los mejores muralistas del panorama nacional e internacional.
Durante toda la jornada, el público podrá pasear por la zona y observar en directo el proceso creativo de algunos de los nombres más destacados. Se espera un ambiente dinámico y participativo, en el que vecinos y curiosos se acerquen a ver cómo el muro de color negro se transforma en una auténtica obra de arte. No se trata de un concurso ni de una exposición al uso, sino de una jornada abierta, concebida para disfrutar del arte urbano en su estado más puro: en la calle y en contacto directo con la gente.
En esta edición participan artistas llegados desde todos los rincones de España -Murcia, Cartagena, Madrid, Albacete, Mallorca o Barcelona- y también de fuera de nuestras fronteras, con representantes de Portugal, Francia o Lima. Algunos de ellos son veteranos de este encuentro, otros se suman por primera vez atraídos por la reputación que ha adquirido con los años. “Incluso hemos tenido participantes de Nueva York o de Asia en otras ediciones”, afirma José Antonio Agúndez, fundador del evento en Badajoz.
“Empezamos hace diez años, en la carretera de Sevilla. Entonces éramos un grupo de apasionados del grafiti que poníamos dinero de nuestro bolsillo para poder pintar"
Agúndez recuerda los comienzos humildes de esta iniciativa: “Empezamos hace diez años, en la carretera de Sevilla, en la antigua marmolera y en el viejo matadero municipal. Éramos un grupo de apasionados del grafiti que poníamos dinero de nuestro bolsillo para poder pintar y traer a gente de toda España. Poco a poco, los ayuntamientos de fuera comenzaron a llamarnos y empezamos a organizar actividades similares en otras ciudades”. Desde entonces, el proyecto ha crecido y ha recorrido buena parte de la geografía española, consolidándose como un referente dentro del movimiento artístico urbano.
Décimo aniversario
El regreso de esta cita a Badajoz tiene un componente simbólico. Es la ciudad donde nació el encuentro y donde se gestó la idea de reunir a artistas urbanos en torno a un muro, sin competir, solo para compartir arte, técnicas y estilos. “Aquí empezó todo, y volver a pintar en casa, en la ciudad que nos vio nacer, es la mejor manera de celebrar estos diez años”, asegura el organizador.
El muro elegido este año, ofrece un entorno ideal para disfrutar del espectáculo. Es un espacio amplio en el que se utilizarán 400 metros de largo y visible, rodeado de naturaleza y con fácil acceso, lo que permite que el público pueda pasear tranquilamente mientras observa cómo las paredes cobran vida.
La variedad de estilos -desde el realismo y el retrato hasta el grafiti clásico o la abstracción- convierte la jornada en una auténtica exposición al aire libre.
De esta manera, Badajoz se consolida como una de las paradas imprescindibles en el circuito del arte urbano español, un punto de encuentro entre generaciones de artistas y una ventana abierta a nuevas formas de crear y de mirar la ciudad.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?