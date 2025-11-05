Álvaro Albiach dirige a David Barona y a la Orquesta de Extremadura en Badajoz

Álvaro Albiach, director titular y artístico de la Orquesta de Extremadura durante los años 2012 y 2021, regresa para dirigir a la OEX este jueves a partir de las 20.00 horas en el concierto ‘Celebración vienesa’, que también contará con la participación como solista del violonchelo David Barona.

El título del concierto, ‘Celebración vienesa’, transporta al público al corazón de una ciudad que fue el crisol del clasicismo y el escenario donde se gestó buena parte del lenguaje sinfónico moderno, una tradición que siempre sostuvo a la música y que cimentó tantos desarrollos ulteriores.

La velada se abre con la Obertura Leonora n.º 3 de Ludwig van Beethoven, obra que Albiach dirigió en su primer concierto como titular de la OEX. Beethoven escribió hasta cuatro oberturas para su ópera Fidelio de las cuales ésta es, con diferencia, la de mayor amplitud y espíritu sinfónico.

El programa continúa con el ‘Concierto para cello número 1’ de Joseph Haydn, de la mano de David Barona, miembro de la Oex. La obra ejemplifica un paso intermedio entre los conciertos barrocos y los que verían la luz en el periodo clásico. El equilibrio entre virtuosismo y elegancia queda patente desde el Moderato que abre la pieza. En el segundo movimiento (Adagio), Haydn prescinde de los instrumentos de viento como si quisiera un remanso tímbrico y, en el tercero, la explosión virtuosa del solista cabalga el impulso incesante de la orquesta hasta el brillante final.

Y en la segunda parte, para cerrar el programa, se tocará la ‘Sinfonía n.º 8 en fa mayor, op. 93’, más conocida como la ‘Octava Sinfonía de Beethoven’, que en manos de Álvaro Albiach se convierte en un gesto de complicidad y en un guiño en este reencuentro con una historia compartida.

La entrada tiene un precio de 18 euros.