Aviso municipal
Badajoz cierra varios parques por las fuertes rachas de viento
Por precaución, se prohíbe transitar por el de La Legión, el Infantil, Castelar, la Alcazaba y Los Jardines de La Galera,
El Ayuntamiento de Badajoz acaba de anunciar que los parques de La Legión, el Infantil, el de Castelar, la Alcazaba y los Jardines de La Galera permanecerán cerrados este miércoles por el viento y se prohíbe transitar por ellos.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertan de tormentas y lluvias, además de rachas de viento de hasta 52 kilómetros por hora.
La reapertura de estos espacios se llevará a cabo este mismo miércoles, una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.
Esta misma mañana, en parte a causa del fuerte viento que sopla en la ciudad, se han caído dos árboles de gran porte junto a la comandancia de la Guardia Civil, en la avenida de Colón, y frente a la comisaría de la Policía Nacional. En ambos casos, afortunadamente, no se han registrado daños materiales ni personales.
