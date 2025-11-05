Badajoz cierra varios parques por las fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de anunciar que los parques de La Legión, el Infantil, el de Castelar, la Alcazaba y los Jardines de La Galera permanecerán cerrados este miércoles por el viento y se prohíbe transitar por ellos.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertan de tormentas y lluvias, además de rachas de viento de hasta 52 kilómetros por hora.

La reapertura de estos espacios se llevará a cabo este mismo miércoles, una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.

Esta misma mañana, en parte a causa del fuerte viento que sopla en la ciudad, se han caído dos árboles de gran porte junto a la comandancia de la Guardia Civil, en la avenida de Colón, y frente a la comisaría de la Policía Nacional. En ambos casos, afortunadamente, no se han registrado daños materiales ni personales.