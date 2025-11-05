Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Badajoz cierra varios parques por las fuertes rachas de viento

Por precaución, se prohíbe transitar por el de La Legión, el Infantil, Castelar, la Alcazaba y Los Jardines de La Galera,

El parque de Castelar, cerrado por avisos de fuerte rachas de viento, en una imagen de archivo.

El parque de Castelar, cerrado por avisos de fuerte rachas de viento, en una imagen de archivo. / Andrés Rodrí­guez

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de anunciar que los parques de La Legión, el Infantil, el de Castelar, la Alcazaba y los Jardines de La Galera permanecerán cerrados este miércoles por el viento y se prohíbe transitar por ellos.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertan de tormentas y lluvias, además de rachas de viento de hasta 52 kilómetros por hora.

La reapertura de estos espacios se llevará a cabo este mismo miércoles, una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.

Esta misma mañana, en parte a causa del fuerte viento que sopla en la ciudad, se han caído dos árboles de gran porte junto a la comandancia de la Guardia Civil, en la avenida de Colón, y frente a la comisaría de la Policía Nacional. En ambos casos, afortunadamente, no se han registrado daños materiales ni personales.

