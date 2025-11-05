Sobresalto en el centro
Cae un árbol de gran porte en la avenida de Colón de Badajoz: "Si pilla a alguien, lo mata"
Ha ocurrido hace apenas unos minutos y, afortunadamente, no ha causado daños materiales ni personales, pues en ese momento no pasaba ningún peatón ni vehículo
También se ha caído otro junto a la comisaría de la Policía Nacional
Un árbol de gran porte de la avenida de Colón en Badajoz se ha partido a la mitad y ha caído sobre la calzada y el paso de peatones con la calle Juan Cansino Rioboo, justo en la esquina de la Comandancia de la Guardia Civil.
Ha ocurrido hace apenas unos minutos y, afortunadamente, no ha causado daños materiales ni personales, pues en ese momento no pasaba ningún peatón ni vehículo. "Si pilla a alguien, lo mata", comentan algunos transeúntes que han visto como el árbol se partía de repente.
"Están podridos y habría que asegurar la zona y revisar los otros", alerta sobre el resto de arboles el responsable de un negocio.
Las rachas de viento fuerte que sopla en estos momentos en la ciudad ha terminado de hacer que se venga abajo el árbol, que ya estaba en malas condiciones.
La policía local ya se ha trasladado a la avenida de Colón para controlar el tráfico, ya que ocupa parte de los carriles en dirección a Valdepasillas. Varios operarios de la Concejalía de Medioambiente están ya cortando las ramas con una motosierra para retirarlo de la calzada.
No es el único árbol que se ha caído esta mañana en el centro de Badajoz, también ha ocurrido lo mismo junto a la comisaría de la Policía Nacional.
