La Diputación de Badajoz se une un proyecto pionero de mejora de salud mental de los internos del centro penitenciario pacense

La Diputación de Badajoz se une a la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX), a la Universidad de Extremadura, a la Asociación de Semillas de Amor y al Centro Penitenciario de Badajoz para lanzar el Proyecto de Investigación del método 'OMtraining', que busca mejorar la salud mental y calidad de vida de las personas que están en proceso de reinserción y privadas de libertad.

Se trata de una iniciativa elaborada por ADHEX, que sigue "un planteamiento sencillo, pero profundo". Así lo ha señalado Curro Ortiz, creador del método. "El objetivo es entrar en estados profundos de no mente, es decir, de meditación, mediante la activación física", ha explicado.

De esta forma, los participantes alcanzan temperaturas que permiten disolver nudos de emociones y construir motivaciones transformadoras. Ortiz ha afirmado que "si entrenas, meditas" y esto, llevado al ámbito penitenciario, "es maravilloso", ya que estas personas "necesitan verse y ser vistos y volver a la misma naturaleza que comparten con quienes no estamos en su situación".

En la presentación del proyecto, llevada a cabo en la Diputación de Badajoz, también ha estado presente María José Macarro, la educadora terapéutica que coordina el proyecto, quien ha afirmado que los internos y las internas se han prestado a ello "de una manera valiente y activa" y que "Badajoz es el primer espejo donde se puede ver el reflejo de que la transformación es posible".

Para alcanzar esa justicia social, se sigue el rigor científico de la UEx, cuya profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Educación, Inmaculada Sánchez, se ha referido a la Diputación como "el impulso y la palanca del proyecto". Sánchez también se ha referido a la participación de la Universidad regional para defender que "solo intenta devolver a la sociedad todo lo que de ella recibe".

Por su parte, la psicóloga y subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario de Badajoz, María, ha recordado que "la salud mental es un problema ya crónico en la sociedad actual y que en la cárcel puede observarse un buen reflejo de solución".

Experiencia pionera

Por su parte, Ricardo Cabezas ha explicado que, "una vez más", la diputación pacense apuesta por la innovación y por una experiencia pionera a nivel nacional que encarna los valores y el compromiso social que tiene la institución provincial, y ha señalado que "la privación de libertad no puede significar la pérdida de derechos" y, entre ellos, está el derecho a la salud mental, a la atención, a la recuperación y a la oportunidad "real" de reinserción, ante lo que ha agradecido la labor que se lleva a cabo a este respecto desde el centro penitenciario de Badajoz.

Sobre el proyecto, ha detallado que está orientado a "convertir el centro penitenciario en un espacio de transformación personal, no de exclusión", con el apoyo de la ciencia, la profesionalidad y la humanidad, así como que la Diputación financia esta actividad, en concreto con 30.000 euros, "con la convicción de que la reinserción social es un hecho posible cuando existen herramientas eficaces, acompañamiento y esperanza".