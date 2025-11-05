Ayudas
La Diputación de Badajoz destinará 7,1 millones al Plan de Empleo Provincial 2026
La institución provincial renueva esta línea de ayudas y concreta, a través de Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los importes asignados a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para el siguiente año
La Diputación de Badajoz ha hecho público en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado lunes 3 de noviembre la resolución de la convocatoria del Plan de Empleo Provincial 2025-2026, mediante la cual se renueva esta línea de ayudas y se concretan los importes asignados a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para el siguiente año.
En esta ocasión, la institución provincial destinará 7,1 millones de euros. Este plan de empleo se articula para la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo por parte de los municipios y entidades locales menores, para la ejecución de actuaciones que sean de su competencia y que se desarrollen en régimen de administración directa.
Esta nueva convocatoria mantiene la senda de crecimiento iniciada con la ampliación presupuestaria aprobada el pasado mes de julio, donde la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, anunció entonces la suplementación del Plan de Empleo 2025 hasta alcanzar los 6,5 millones de euros, lo que supuso un aumento del 9 % respecto al ejercicio anterior, así como la previsión de un fondo para 2026, siendo finalmente el importe para el plan de empleo de este próximo año 2026, de 7,1 millones de euros.
La resolución del Plan 2025-2026 garantiza la continuidad de las políticas activas de empleo desarrolladas por la institución y da soporte financiero a los ayuntamientos para poder mejorar sus servicios públicos.
A través de un comunicado, la institución provincial ha señalado que el procedimiento se ha podido tramitar con agilidad y eficacia, completándose en la mitad de tiempo de lo previsto en las bases reguladoras, "lo que refuerza la eficiencia en la gestión y la capacidad de respuesta de la Diputación de Badajoz", han subrayado.
Además, con esta actuación, la Diputación de Badajoz "cumple con los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas", contribuyendo especialmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, 'Trabajo decente y crecimiento económico', 10, 'Reducción de las desigualdades', y 11, 'Ciudades y comunidades sostenibles'.
