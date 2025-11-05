Encarna Nogales presenta su novela ‘Los Endiosados’ en Badajoz

La autora pacense Encarna Nogales Expósito presenta esta tarde en el aula cultural de la librería Mapa (plaza San Ignacio de Loyola, local 5) su última obra ‘Los Endiosados’, una novela que trata sobre los lazos que definen a las personas , el precio de la libertad y la fuerza de quienes se niegan a rendirse y darse por vencidos.

‘Los Endiosados’ entrelaza el presente con la memoria de un abuelo farero, niño de la guerra civil española, y revela los hilos ocultos de una organización secreta decidida a desenmascarar el crimen y proteger la verdad.

Micaela y Dimitri, los protagonistas, se reencuentran en medio de la invasión rusa a Ucrania, y tras un destino truncado por la guerra, emprenden una huida desesperada hacia la libertad y un futuro emocional incierto.

La afición de Encarna Nogales por la literatura se manifiesta desde la infancia. Es autora, entre otras obras, de ‘Los silencios de Dios’ (2011), ‘Metamorfosis de un caracol' (premio La isla de las palabras, 2019), y ‘La casa del Camino Viejo’ (2022).

La entrada es libre y gratuita.