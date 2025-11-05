En la librería Mapa
Encarna Nogales presenta su novela ‘Los Endiosados’ en Badajoz
La autora pacense hablará hoy a las 19.30 horas sobre su último libro y el mensaje que quiere transmitir
La autora pacense Encarna Nogales Expósito presenta esta tarde en el aula cultural de la librería Mapa (plaza San Ignacio de Loyola, local 5) su última obra ‘Los Endiosados’, una novela que trata sobre los lazos que definen a las personas , el precio de la libertad y la fuerza de quienes se niegan a rendirse y darse por vencidos.
‘Los Endiosados’ entrelaza el presente con la memoria de un abuelo farero, niño de la guerra civil española, y revela los hilos ocultos de una organización secreta decidida a desenmascarar el crimen y proteger la verdad.
Micaela y Dimitri, los protagonistas, se reencuentran en medio de la invasión rusa a Ucrania, y tras un destino truncado por la guerra, emprenden una huida desesperada hacia la libertad y un futuro emocional incierto.
La afición de Encarna Nogales por la literatura se manifiesta desde la infancia. Es autora, entre otras obras, de ‘Los silencios de Dios’ (2011), ‘Metamorfosis de un caracol' (premio La isla de las palabras, 2019), y ‘La casa del Camino Viejo’ (2022).
La entrada es libre y gratuita.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?