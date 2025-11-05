Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer resulta atropellada en el puente Real (Badajoz) cuando cruzaba indebidamente

La víctima ha sido trasladada al hospital Universitario

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada en el puente Real.

Los hechos han sucedido esta mañana, a plena luz del día. La víctima, de 24 años, estaba cruzando a pie los cuatro carriles del puente por un lugar no habilitado a tal efecto.

Un varón de 37 años que conducía un vehículo a motor ha sido el autor del atropello. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de Policía Local, que han tenido que regular el tráfico, y una del SES.

Los hechos han provocado pequeñas retenciones en la zona.

La víctima ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz.

