Una mujer resulta atropellada en el puente Real (Badajoz) cuando cruzaba indebidamente

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada en el puente Real.

Los hechos han sucedido esta mañana, a plena luz del día. La víctima, de 24 años, estaba cruzando a pie los cuatro carriles del puente por un lugar no habilitado a tal efecto.

Un varón de 37 años que conducía un vehículo a motor ha sido el autor del atropello. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de Policía Local, que han tenido que regular el tráfico, y una del SES.

Los hechos han provocado pequeñas retenciones en la zona.

La víctima ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz.