Una mujer resulta atropellada en el puente Real (Badajoz) cuando cruzaba indebidamente
La víctima ha sido trasladada al hospital Universitario
Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada en el puente Real.
Los hechos han sucedido esta mañana, a plena luz del día. La víctima, de 24 años, estaba cruzando a pie los cuatro carriles del puente por un lugar no habilitado a tal efecto.
Un varón de 37 años que conducía un vehículo a motor ha sido el autor del atropello. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de Policía Local, que han tenido que regular el tráfico, y una del SES.
Los hechos han provocado pequeñas retenciones en la zona.
La víctima ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?