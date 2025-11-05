La murga Pa 4 Días no concursará en el Carnaval de Badajoz 2026

Corría el año 2006. Fernando Alonso ya tenía en su haber un campeonato del mundo de Fórmula 1 -meses después se haría con el segundo-, y España entera estaba invadida por una pasión nunca vista por este deporte de motor. Movidos por eso, se presupone, un grupo de amigos decidió debutar en las tablas del López de Ayala vestidos como él. 'Los chicos de Briatore KKlientan los motores' fue la primera actuación de la murga Pa 4 Días en el Carnaval de Badajoz. La fortuna quiso que compartieran tipo con una murga veterana, AdLibitum, algo que quedará para siempre en el anecdotario de esta agrupación.

De aquella noche al pasado febrero han pasado 20 ediciones. 19 tipos -falta uno, el del Carnaval 2021 que no se celebró por el Coronavirus- imaginativos, con el sello de la murga. Tras dos décadas participando muy activamente en el certamen murguero, este año se bajan del barco.

"Es cierto, no salimos este año", confirman desde la murga. "Es imposible porque estamos muy cansados", explica Juan Pablo Gallardo, miembro veterano de la agruación. "Hemos pensado que después de 20 años consecutivos, sin parar, necesitábamos un descanso".

Si el parón es temporal o definitivo solo el tiempo lo dirá. "En principio es solo un año. Que luego se convierte en definitivo... pues no lo sé, pero en principio no es la intención".

Una murga, una vida

Muchos son los logros de esta murga en estos 20 años.

En la memoria de todos quedan ya trajes tan míticos como el de cajeras (2009), familia Castaña (2014), Villa te empujo (2023). Con esta última actuación alcanzaron su mejor posición, un noveno puesto que casi consigue colarles en la gran final. Lo mismo ocurrió en el año 2009, cuando también alcanzaron el noveno lugar.

En el año 2018, vestidos de meteorólogos, se llevaron la Turuta de Plata.

Asiduos a todos los actos sociales y benéficos de la ciudad participaron, entre otras muchas iniciativas, en la interpretación de una canción en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El 'Jartamión', pieza imprescindible de los días de Carnaval

Esta murga, la representante actual del Carnaval más clásico sobre las tablas del López cada febrero, cuenta con una buena legión de seguidores que hacen de cada actuación en sus bares, una experiencia divertidísima. Durante los cuatro días que comprenden el primer fin de semana de esta fiesta es normal verles en cualquier rincón de Badajoz disfrutando de su artefacto, el 'Jartamión'. En él conviven con su familia y amigos, que son bienvenidos en cualquier momento.

De sobra conocido es su reparto de guiso de patatas de los sábados de Carnaval y su presencia asegurada en el Gran Desfile del domingo.

El cansancio acusado no merma las ganas de este grupo de compartir los días de Carnaval. Es por eso que, aunque no vaya a ser en formato murga, dentro de unas semanas comenzarán a juntarse para preparar el artefacto y ver de qué manera saldrán este año a la calle juntos, como siempre.