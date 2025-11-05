Carnaval de Badajoz 2026
La murga Pa 4 Días no concursará en el Carnaval de Badajoz 2026
Tras dos décadas en el Concurso de Murgas, esta formación decide tomarse un descanso
Corría el año 2006. Fernando Alonso ya tenía en su haber un campeonato del mundo de Fórmula 1 -meses después se haría con el segundo-, y España entera estaba invadida por una pasión nunca vista por este deporte de motor. Movidos por eso, se presupone, un grupo de amigos decidió debutar en las tablas del López de Ayala vestidos como él. 'Los chicos de Briatore KKlientan los motores' fue la primera actuación de la murga Pa 4 Días en el Carnaval de Badajoz. La fortuna quiso que compartieran tipo con una murga veterana, AdLibitum, algo que quedará para siempre en el anecdotario de esta agrupación.
De aquella noche al pasado febrero han pasado 20 ediciones. 19 tipos -falta uno, el del Carnaval 2021 que no se celebró por el Coronavirus- imaginativos, con el sello de la murga. Tras dos décadas participando muy activamente en el certamen murguero, este año se bajan del barco.
"Es cierto, no salimos este año", confirman desde la murga. "Es imposible porque estamos muy cansados", explica Juan Pablo Gallardo, miembro veterano de la agruación. "Hemos pensado que después de 20 años consecutivos, sin parar, necesitábamos un descanso".
Si el parón es temporal o definitivo solo el tiempo lo dirá. "En principio es solo un año. Que luego se convierte en definitivo... pues no lo sé, pero en principio no es la intención".
Una murga, una vida
Muchos son los logros de esta murga en estos 20 años.
En la memoria de todos quedan ya trajes tan míticos como el de cajeras (2009), familia Castaña (2014), Villa te empujo (2023). Con esta última actuación alcanzaron su mejor posición, un noveno puesto que casi consigue colarles en la gran final. Lo mismo ocurrió en el año 2009, cuando también alcanzaron el noveno lugar.
En el año 2018, vestidos de meteorólogos, se llevaron la Turuta de Plata.
Asiduos a todos los actos sociales y benéficos de la ciudad participaron, entre otras muchas iniciativas, en la interpretación de una canción en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.
El 'Jartamión', pieza imprescindible de los días de Carnaval
Esta murga, la representante actual del Carnaval más clásico sobre las tablas del López cada febrero, cuenta con una buena legión de seguidores que hacen de cada actuación en sus bares, una experiencia divertidísima. Durante los cuatro días que comprenden el primer fin de semana de esta fiesta es normal verles en cualquier rincón de Badajoz disfrutando de su artefacto, el 'Jartamión'. En él conviven con su familia y amigos, que son bienvenidos en cualquier momento.
De sobra conocido es su reparto de guiso de patatas de los sábados de Carnaval y su presencia asegurada en el Gran Desfile del domingo.
El cansancio acusado no merma las ganas de este grupo de compartir los días de Carnaval. Es por eso que, aunque no vaya a ser en formato murga, dentro de unas semanas comenzarán a juntarse para preparar el artefacto y ver de qué manera saldrán este año a la calle juntos, como siempre.
Estas son todas las actuaciones de Pa 4 Días en el Carnaval de Badajoz
- Año 2006: 'Los chicos de Briatore KKlientan los motores' (Fernando Alonso)
- Año 2007: Padres primerizos
- Año 2008: Magos
- Año 2009: Cajeras chinchorreras
- Año 2010: Musical
- Año 2011: Fakires
- Año 2012: Feriantes
- Año 2013: Boda
- Año 2014: Familia Castaña
- Año 2015: Jacinto Gorrión
- Año 2016: Las reinas del mambo
- Año 2017: Conquistadores del espacio
- Año 2018: Armando, el meteorólogo
- Año 2019: Felices los cuatro (abuelos de trillizos)
- Año 2020: Chirigota L'Antigua (romanos)
- Año 2022: Las chicas del cable
- Año 2023: Villa te empujo
- Año 2024: Juego de tronos
- Año 2025: Pa 4 Días? (El preguntitas)
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?