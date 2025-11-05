"En Las Vaguadas está todo vendido antes de que termine la obra"

Comienza la cuenta atrás para la gala de entrega de los XV Premios Empresario de Badajoz 2025, que se celebra el próximo 13 de noviembre en el Edificio Ibercaja. Seis son las categorías galardonas. Entre ellas está el Premio Pyme que, por decisión del jurado, recogerá la promotora Urbanizadora Badajoz (Urbasa), con más de medio siglo de trayectoria.

El director comercial de esta empresa familiar desde hace quince años es Pablo Sánchez. La historia de Urbasa empezó mucho antes. En 1970, su padre, Vicente Sánchez Cuadrado (falleció hace justo un año) compró a una amiga de su madre unos terrenos, en la antigua finca de El Bote, en las Vegas del Guadiana, para parcelarla, como se hizo en otras zonas de las afueras de la ciudad. El ayuntamiento no lo permitió tan cerca del núcleo urbano y tuvo que presentar un planeamiento urbanístico. Como requería mucha inversión buscó más socios. Ese fue el origen de Urbasa, que en la actualidad cuenta con nueve trabajadores en las oficinas de Las Vaguadas.

Vicente Sánchez hijo es el presidente del consejo de administración. Al frente de la empresa estuvo su tío Fernando Sánchez Cuadrado hasta 2011. A partir de esa fecha, Vicente padre ocupó la presidencia del consejo, se nombró a Antonio Luna gerente, Vicente Sánchez es el director comercial y Carlos Luna es el director técnico.

Urbasa es el pasado, el presente y el futuro de Las Vaguadas, donde se calculan más de 3.000 viviendas. Desde 2011, con la venta de parcelas donde se han construido chalets y las urbanizaciones y se han levantado más de 300 viviendas, calcula Pablo Sánchez, que defiende la capacidad de crecimiento futuro. En estos momentos están terminando el sector 1, donde quedan por hacer en torno a 200 viviendas y está el sector 2, que es igual que el 1. Sacarían 250 parcelas más y viviendas, además de bloques en altura y VPO. Su actividad es incesante.

«Este premio para nosotros es un reconocimiento a toda una trayectoria de más de 50 años construyendo un barrio»

Con este panorama, ahora reciben de manos de La Crónica de Badajoz el Premio Pyme, que para ellos significa un aliciente. «Este premio para nosotros es un reconocimiento a toda una trayectoria de más de 50 años construyendo un barrio». En Las Vaguadas viven más de 5.600 habitantes. «Todo esto ha sido gracias al emprendimiento y la tenacidad de muchas personas, porque cuesta mucho dinero, esfuerzo, quebraderos de cabeza y trámites en el ayuntamiento». Trabajo, sobre todo, insiste Pablo Sánchez. «Este premio es un reconocimiento a toda esa labor que ha realizado mi familia».

Este esfuerzo y este empeño han sido cruciales para crear un barrio que muchos pacenses eligen para vivir. Según Pablo Sánchez, no es un lugar elitista. No tiene la menor duda, en contra de la imagen errónea que, en su opinión, a veces se traslada. «Aquí puedes encontrar cualquier tipo de gente como en cualquier barrio de Badajoz». Es cierto, reconoce, que en Las Vaguadas el precio del metro cuadrado es «sensiblemente mayor» que en otras zonas de Badajoz, pero se debe a su menor densidad para construir.

Paralelamente a la edificación de viviendas, Las Vaguadas se ha ido dotando de servicios. Tiene colegios, parques, un centro comercial y hasta parroquia.

La trayectoria de estas décadas es garantía de sus planes de futuro. Su oferta se ajusta a la demanda, sin duda. Su director comercial defiende que «nosotros jamás hemos enseñado una vivienda terminada, vendemos todo sobre plano». Eso quiere decir que «antes de que termine la obra está todo vendido siempre».

En Urbasa tienen claros los motivos. Según explica Pablo Sánchez, para empezar, Las Vaguadas ofrece un clima distinto: 3 ó 4 grados menos que en Badajoz. «Las noches de verano en Las Vaguadas son más fresquitas que las noches de verano en Badajoz». Otro atractivo de este barrio es la baja densidad residencial, que permite que haya zonas verdes en el entorno, amplitud, sin bloques altos de pisos, todos sus residenciales tienen zonas comunes con jardines, piscinas y pistas deportivas. «Está pensado como una ciudad para descansar y relajarte, es como un pequeño pueblo dentro de la ciudad de Badajoz».

Con este presente, su desarrollo futuro es innegable y saben por dónde van a continuar su expansión. Hasta la carretera de Olivenza es residencial. Pablo Sánchez no tiene dudas: «Las Vaguadas va a seguir creciendo a la velocidad a la que nosotros vayamos pudiendo». Eso es así porque cada promoción lleva su esfuerzo, su trabajo «y no es lo mismo construir cien viviendas que mil, nosotros las vamos haciendo a medida que podemos».

En sus manos está. El Premio Pyme que concede La Crónica de Badajoz reconoce este esfuerzo.