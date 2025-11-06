Arranca Fehispor en Badajoz: “No hay fronteras cuando existe voluntad de crecer”

Fehispor ha vuelto. La 34ª Feria Hispano portuguesa celebra hasta el domingo una nueva edición en la Institución Ferial (Ifeba), reafirmando los lazos económicos, culturales y sociales entre ambos territorios.

Badajoz celebra así una de las citas más emblemáticas del calendario ferial extremeño, en la que la concejala de Ifeba, Elena Salgado, ha destacado que este encuentro entre Extremadura y el Alentejo “demuestra una vez más que no hay fronteras cuando existe voluntad de colaborar, de crecer y de compartir”.

El certamen se consolida como punto de encuentro para el empresariado hispanoluso, con espacios dedicados al intercambio comercial, al emprendimiento y al desarrollo económico conjunto. Todo ello con el objetivo de “impulsar proyectos, alianzas y oportunidades que beneficien a ambos lados de la raya”.

Salgado ha destacado además el papel de la gastronomía, “uno de los pilares más atractivos de la feria”, con showcookings, maridajes y catas. “Fehispor es sabor, es identidad, es encuentro en torno a la mesa. Portugal y España tienen una gran riqueza gastronómica y aquí podemos saborearla”, ha añadido y recuerda que la feria “es también una cita para toda la familia”, con actividades culturales y de ocio y con la incorporación de una muestra especial dedicada al Club Atlético de Madrid.

Junto a ella, el espacio de artesanía “pone en valor a los artesanos, un sector que une oficio, arte y sostenibilidad” y una muestra de loza portuguesa que “completa este recorrido de tradición por la raya”.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, visita junto a otras autoridades, la exposición que es novedad en la feria. / Santi García

Extremadura y Portugal, ejemplo de cooperación

Por su parte, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha definido la relación entre ambos territorios como “un ejemplo de cooperación transfronteriza en Europa” y ha explicado que Portugal es el principal socio comercial de Extremadura: el 27% de las exportaciones de la región tienen como destino el país vecino, lo que supone más de 900 millones de euros anuales, mientras que el 20% de las importaciones extremeñas proceden de Portugal.

Para el consejero, “Extremadura y Portugal no compiten, se complementan”, también en el ámbito turístico, como refleja la nueva edición de Turiberia y el espacio ‘Extremadura Extraordinaria’, que reúne los principales recursos naturales, culturales y gastronómicos de la región.

"Si hay algo que simboliza el vínculo entre Extremadura y Portugal son nuestras carreteras, autovías y pasos fronterizos” y defiende que la futura conexión ferroviaria Madrid-Badajoz-Lisboa “no es solo un proyecto de transporte, sino una cuestión de vertebración, cohesión y oportunidad compartida”. Cuando esa línea sea una realidad, ha dicho, “no solo ganaremos en tiempo de viaje, ganaremos en posibilidades, en competitividad y en relaciones humanas”.

“Las fronteras, cuando hay voluntad de entendimiento, se transforman en puentes y esos puentes son los que sostienen el futuro de nuestras relaciones económicas, culturales y humanas”, ha apuntado.

"El mejor escaparate"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha puesto de relieve la consolidación de Fehispor como espacio de encuentro entre ambos países. Con más de siete mil metros cuadrados de exposición, esta edición “representa la fuerza empresarial de ambos países”.

Fehispor, añadió, “no es solo una feria para comprar o vender, sino un lugar donde se generan nuevas alianzas, nuevas oportunidades de negocio y nuevos proyectos conjuntos, siempre con ambos lados de la frontera como protagonistas”.

Uno de los expositores de Fehispor 2025. / Santi García

Gragera aprovechó la ocasión para animar a los gobiernos de España y Portugal a avanzar en la definición del trazado internacional del AVE Madrid-Lisboa “y en su paso por nuestro territorio” y resaltó que el eje central de la muestra lo ocupa la exposición “Atlético de Madrid: una pasión compartida”, que recorre la historia y los valores del club madrileño y su vinculación con Badajoz, reforzando el carácter cultural y participativo del certamen.

Puesto con loza portuguesa en la 34ª edición de Fehispor. / Santi García

Durante cuatro jornadas, del 6 al 9 de noviembre, la institución ferial acoge un completo programa de actividades dirigidas al público. Entre ellas, showcookings y degustaciones gastronómicas, demostraciones artesanales y exposiciones temáticas que ponen en valor la creatividad de los oficios tradicionales, así como actividades turísticas que fomentan la cooperación.

Una edición que, en palabras de Elena Salgado, “demuestra que la raya no divide, sino que une".