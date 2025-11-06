El Ayuntamiento de Badajoz confirma una nueva fase de 80 VPO en Cuartón Cortijo

Una segunda fase en Cuartón Cortijo. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anunció ayer nuevas actuaciones en materia de vivienda pública que el ayuntamiento pondrá en marcha en los próximos meses. Entre ellas figuran tres viviendas en la calle San Lorenzo, la rehabilitación de inmuebles en el Casco Antiguo y la urbanización de El Campillo, donde se proyectan 35 pisos más.

«Vamos a continuar trabajando en materia de vivienda», explicó Gragera durante su intervención. Según el alcalde, estas iniciativas responden a una estrategia que busca ampliar la oferta de vivienda asequible en la ciudad y revitalizar el centro histórico. «Es una nueva apuesta del ayuntamiento, no solo por la vivienda, sino también por su Casco Antiguo», señaló. Estas promociones serán presentadas en profundidad dentro de unos meses.

Viviendas sorteadas y más de 5.000 solicitantes

Las declaraciones se produjeron ayer durante el sorteo de las 82 viviendas de protección oficial (VPO) de Cuartón Cortijo y Ronda Norte, promovidas por la Inmobiliaria Municipal (Inmuba), que congregaron a más de 5.000 solicitantes.

El número 4.172 fue el primero extraído en el sorteo informatizado celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento. A partir de esa cifra, los 81 números siguientes conforman el orden de adjudicación de las viviendas.

Gragera precisó que, tras eliminar duplicidades entre miembros de una misma unidad familiar, el número real de participantes asciende a 5.460 personas. «Verán en el sorteo que el número total es de 5.529, pero realmente quienes optan son 5.460, porque se han eliminado aproximadamente 80 duplicidades», explicó.

De las 82 viviendas sorteadas, 52 pertenecen a la promoción de Cuartón Cortijo y 30 a la segunda fase de Ronda Norte, con una inversión global cercana a 12 millones de euros. Las obras del bloque de San Roque se desarrollan conforme a lo previsto. Las viviendas se distribuirán entre uno y cuatro dormitorios, con garaje y trastero, y precios que oscilarán entre 75.000 y 115.000 euros, con IVA reducido del 4 %. «Más de 5.000 solicitudes no se gestionan de manera sencilla, pero estamos muy satisfechos de haber llegado hasta aquí», señaló Gragera.