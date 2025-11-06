Inmuba
El Ayuntamiento de Badajoz confirma una nueva fase de 80 VPO en Cuartón Cortijo
Ignacio Gragera lo ha anunciado este miércoles tras el sorteo de las viviendas de protección oficial de la primera fase, al que optaron más de 5.000 pacenses
Una segunda fase en Cuartón Cortijo. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, anunció ayer nuevas actuaciones en materia de vivienda pública que el ayuntamiento pondrá en marcha en los próximos meses. Entre ellas figuran tres viviendas en la calle San Lorenzo, la rehabilitación de inmuebles en el Casco Antiguo y la urbanización de El Campillo, donde se proyectan 35 pisos más.
«Vamos a continuar trabajando en materia de vivienda», explicó Gragera durante su intervención. Según el alcalde, estas iniciativas responden a una estrategia que busca ampliar la oferta de vivienda asequible en la ciudad y revitalizar el centro histórico. «Es una nueva apuesta del ayuntamiento, no solo por la vivienda, sino también por su Casco Antiguo», señaló. Estas promociones serán presentadas en profundidad dentro de unos meses.
Viviendas sorteadas y más de 5.000 solicitantes
Las declaraciones se produjeron ayer durante el sorteo de las 82 viviendas de protección oficial (VPO) de Cuartón Cortijo y Ronda Norte, promovidas por la Inmobiliaria Municipal (Inmuba), que congregaron a más de 5.000 solicitantes.
El número 4.172 fue el primero extraído en el sorteo informatizado celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento. A partir de esa cifra, los 81 números siguientes conforman el orden de adjudicación de las viviendas.
Gragera precisó que, tras eliminar duplicidades entre miembros de una misma unidad familiar, el número real de participantes asciende a 5.460 personas. «Verán en el sorteo que el número total es de 5.529, pero realmente quienes optan son 5.460, porque se han eliminado aproximadamente 80 duplicidades», explicó.
De las 82 viviendas sorteadas, 52 pertenecen a la promoción de Cuartón Cortijo y 30 a la segunda fase de Ronda Norte, con una inversión global cercana a 12 millones de euros. Las obras del bloque de San Roque se desarrollan conforme a lo previsto. Las viviendas se distribuirán entre uno y cuatro dormitorios, con garaje y trastero, y precios que oscilarán entre 75.000 y 115.000 euros, con IVA reducido del 4 %. «Más de 5.000 solicitudes no se gestionan de manera sencilla, pero estamos muy satisfechos de haber llegado hasta aquí», señaló Gragera.
Proceso de adjudicación de las viviendas
El sorteo celebrado este miércoles marca solo el inicio del proceso para acceder a las nuevas promociones de viviendas de protección oficial promovidas por Inmuba.
En el caso de la primera fase de Cuartón Cortijo y Ronda Norte, a partir de ahora se abre una fase de comprobaciones, documentación y trámites que determinarán quiénes serán finalmente los adjudicatarios definitivos.
El procedimiento arranca con el sorteo público, que en esta ocasión se realizó con un sistema informático capaz de generar números aleatorios «a una velocidad de un número cada cien milisegundos», según explicó el alcalde, Ignacio Gragera.
Una vez realizada la rifa, la inmobiliaria municipal comenzará a contactar con los adjudicatarios por orden, para comprobar que cumplen las condiciones exigidas por la normativa autonómica: en primer lugar, estar empadronado en Badajoz; en segundo lugar, no ser titular o cotitular de otra vivienda protegida y ,en tercer lugar, acreditar ingresos anuales comprendidos entre el IPREM (8.400 euros) y 4,5 veces esa cantidad, unos 38.000 euros al año.
Además, los compradores deberán demostrar que pueden hacer frente a la adquisición de la vivienda y formalizar su contrato ante Inmuba. El contrato de compraventa debe ser visado por la Junta de Extremadura, que supervisa todo el proceso de adjudicación.
El alcalde explicó que, una vez completadas las verificaciones, los adjudicatarios podrán elegir vivienda por orden de número, de modo que los primeros tendrán más opciones.
«Es habitual que la lista se mueva mucho», reconoció ayer Gragera, ya que hay solicitantes que finalmente no cumplen los requisitos o que renuncian si la vivienda disponible no se ajusta a sus necesidades.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?