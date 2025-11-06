Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25N | Día contra las violencias machistas

Badajoz se pone en marcha por ellas: V marcha solidaria de la asociación Victoria Kent

Será el sábado 29 de noviembre y los dorsales tienen un precio de tres euros

4ª Marcha ‘Badajoz en marcha, por ellas’ de la Asociación Victoria Kent / Andrés Rodríguez

Irene Rangel

Badajoz

Bajo el lema “Badajoz, en marcha por ellas”, la ciudad se prepara para acoger la V marcha solidaria organizada por la asociación Victoria Kent, una cita ya tradicional que busca visibilizar y apoyar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), la asociación pacense convoca a toda la ciudadanía a participar en una marcha solidaria de unos 8 kilómetros que se celebrará el sábado 29 de noviembre a las 10.30 horas.

Recorrido y actividades

El punto de salida será el embarcadero del paseo fluvial, en la margen izquierda del Guadiana, junto a Puerta Palma. Desde allí, los participantes recorrerán un trayecto simbólico que regresará al punto de inicio.

La jornada culminará con una animación especial a cargo de un grupo del Carnaval de Badajoz, y una convivencia entre los asistentes, donde la música, el ambiente festivo y la solidaridad se darán la mano.

Participa por solo 3 euros

Para sumarse a esta causa solo es necesario adquirir un dorsal solidario que tiene un coste de tres euros

Puede conseguirse en la sede de la asociación -grupo Santa Teresa, en avenida José María Alcaraz y Alenda), a través de Bizum (605 463 435) indicando en el concepto 'Marcha Solidaria' o el mismo día 29, en el punto de salida de la marcha.

