La CHG restaura el tramo bajo del río Gévora para prevenir inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Guadiana realiza trabajos de restauración ambiental del tramo bajo del río Gévora para mejorar su respuesta ante inundaciones. Lo hace a través de un proyecto cofinanciado con fondos FEDER en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

El principal objetivo es restaurar la continuidad hidrológica del río, recuperando la funcionalidad del cauce como ecosistema y reforzando la estructura ribereña autóctona para potenciar su laminación natural. Entre las actuaciones ya ejecutadas destaca la demolición del azud de La Changarrilla, una infraestructura obsoleta debido a su antigüedad y al alto nivel de sedimentación que ocasionaba importantes perjuicios ambientales y se encontraba en desuso. Asimismo, se ha procedido a la retirada de un paso en la zona de Vegas de Las Mesas, también en desuso, cuya eliminación contribuye a mejorar el flujo hidráulico y la seguridad en el entorno.

Actualmente, las obras continúan con la realización de tratamientos selvícolas en las márgenes y en el dominio público hidráulico, que incluyen cortas, podas y rozas, así como la eliminación de ejemplares muertos, deteriorados o enfermos, tanto por razones fitosanitarias como para prevenir daños ante posibles avenidas extraordinarias.

Desde la CHG señalan que el proyecto contempla la aplicación de la técnica denominada curage, que consiste en permeabilizar masas de sedimentos consolidados por la vegetación, abriendo pequeños ramales o pasillos que permiten reconectar trazados antiguos, facilitar el paso del agua y mejorar el drenaje natural del cauce.