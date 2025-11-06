El 'Circo de los Horrores' llega a Menacho y al Casco Antiguo de Badajoz

La fiesta de Halloween llega con un poco de retraso a los centros comerciales de Menacho y el Casco Antiguo de Badajoz, aunque el fin de semana pasado, cuando tocaba, fueron los ciudadanos los que se encargaron libremente de celebrarla por sus calles y locales.

Suspendido por la lluvia el pasado 31 de octubre, el 'Circo de los horrores' estará mañana viernes, 7 de noviembre, por la tarde, en Menacho y el centro histórico, a partir de las 17.30 horas.

Ambos centros comerciales abiertos han preparado una tarde de Halloween “terrorífica” con una propuesta que convertirá sus calles en un auténtico circo de miedo. Con el apoyo de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz, las calles comerciales de la zona acogerán talleres infantiles, pintacaras o un desfile de personajes de terror, entre otras actividades, para animar las compras antes del periodo navideño.