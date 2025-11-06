El Congreso Mujer Executiva se celebra este viernes con el lema 'Liderazgo con alma'

El Edificio Ibercaja acoge este viernes el VIII Congreso Mujer Executiva 360º, un encuentro ya consolidado, tras ocho ediciones, sobre como referente en el análisis de la situación de la mujer en la sociedad, la empresa y las instituciones, y los retos que quedan por delante para lograr una igualdad efectiva.

Este foro, al que solo presencialmente asistirán 500 congresistas, tiene como objetivo eliminar los estereotipos de género en el ámbito social, institucional y empresarial y abordar la igualdad de las personas desde la inclusión, integración y armonía. En esta edición, el lema bajo el que se celebra es ‘Liderazgo con alma’.

La inauguración está prevista a las 9.15 horas e intervendrán la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras autoridades.

Durante la jornada se desarrollarán diversas ponencias y mesas de debate, en las que participarán la presidenta de la Academia de Cine y actriz Cayetana Guillén Cuervo, las cantantes extremeñas Bebe, Soraya Arnelas y Celia Romero, Asunción Gómez, catedrática, académica de la RAE e investigadora experta en IA o María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, entre otros muchos invitados.