En el Edificio Ibercaja
El Congreso Mujer Executiva se celebra este viernes con el lema 'Liderazgo con alma'
Es la octava edición de este foro, que se ha convertido en referente en el análisis de la mujer en la empresa, la sociedad y las instituciones
El Edificio Ibercaja acoge este viernes el VIII Congreso Mujer Executiva 360º, un encuentro ya consolidado, tras ocho ediciones, sobre como referente en el análisis de la situación de la mujer en la sociedad, la empresa y las instituciones, y los retos que quedan por delante para lograr una igualdad efectiva.
Este foro, al que solo presencialmente asistirán 500 congresistas, tiene como objetivo eliminar los estereotipos de género en el ámbito social, institucional y empresarial y abordar la igualdad de las personas desde la inclusión, integración y armonía. En esta edición, el lema bajo el que se celebra es ‘Liderazgo con alma’.
La inauguración está prevista a las 9.15 horas e intervendrán la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras autoridades.
Durante la jornada se desarrollarán diversas ponencias y mesas de debate, en las que participarán la presidenta de la Academia de Cine y actriz Cayetana Guillén Cuervo, las cantantes extremeñas Bebe, Soraya Arnelas y Celia Romero, Asunción Gómez, catedrática, académica de la RAE e investigadora experta en IA o María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, entre otros muchos invitados.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Sorteo de las VPO de Badajoz: comprueba si estás entre los primeros
- Se cumplen 28 años de la riada en Badajoz: 'Necesitamos pasar página
- En Las Vaguadas está todo vendido antes de que termine la obra
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- Condenados cuatro jóvenes por traficar con cocaína y marihuana en Badajoz