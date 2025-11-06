Fehispor abre hoy sus puertas en Badajoz con 80 expositores

La feria multisectorial de España y Portugal, Fehispor, inaugura hoy su 34ª edición en la institución ferial de Ifeba, en Badajoz. Ocupa más de 7.000 metros cuadrados, y cuenta con la participación de alrededor de 80 empresas expositoras e importantes instituciones de ambos países.

Entre las principales novedades destaca la Gran Exposición del Club Atlético de Madrid y las Peñas Extremeñas, una muestra que recorre la historia del club a través de más de sesenta momentos históricos, documentos originales, réplicas de camisetas, trofeos y objetos emblemáticos.

La exposición incluye una Fan Zone interactiva, con zonas de photocall, videojuegos y un chutómetro, además de encuentros con leyendas extremeñas del Atlético de Madrid. El domingo se celebrará, además, una gran convivencia de peñas que reunirá a centenares de aficionados.

Otro de los atractivos de la edición es el espacio Turiberia, 5ª Muestra de Turismo Ibérico, que permite descubrir los principales destinos turísticos de Extremadura y Portugal, con especial atención a la cultura, la tradición y el patrimonio natural de ambos territorios. Como novedad, se celebrará el Encuentro de Bloggers e Influencers de Turismo Ibérico, que fomentará la colaboración profesional transfronteriza.

Food trucks y talleres infantiles

No falta el Espacio Gastronómico que ofrece una variada programación con food trucks, showcookings, talleres infantiles, catas y maridajes, además de degustaciones en el stand de Alimentos de Extremadura, donde se celebrará la entrega de premios del XIX Encuentro de Vinos Extremadura–Alentejo.

Público visitante en Fehispor 2024. / Cedida

Además, durante los cuatro días se realizarán sorteos diarios entre las personas que hayan comprado su entrada, con camisetas y balones firmados, así como otros premios como un casco de moto y tratamientos dentales, con el objetivo de dinamizar la feria e incentivar la participación.

El horario de la feria es el jueves 6 de noviembre de 11 a 20 horas, viernes 7 y sábado 8 de 11 a 21 horas y el domingo 9 de 11 a 19 horas. La entrada para el público general es de 3€ y habrá descuentos para familias numerosas, desempleados y niños.