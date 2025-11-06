Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el domingo

Fehispor abre hoy sus puertas en Badajoz con 80 expositores

Uno de los principales atractivos de esta edición será la exposición dedicada al Club Atlético de Madrid y a las peñas extremeñas, una muestra que recorrerá la historia y la cultura del club a través de más de 60 momentos históricos

Fehispor en su última edición de 2024 (Badajoz).

Fehispor en su última edición de 2024 (Badajoz). / Cedida

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La feria multisectorial de España y Portugal, Fehispor, inaugura hoy su 34ª edición en la institución ferial de Ifeba, en Badajoz. Ocupa más de 7.000 metros cuadrados, y cuenta con la participación de alrededor de 80 empresas expositoras e importantes instituciones de ambos países.

Entre las principales novedades destaca la Gran Exposición del Club Atlético de Madrid y las Peñas Extremeñas, una muestra que recorre la historia del club a través de más de sesenta momentos históricos, documentos originales, réplicas de camisetas, trofeos y objetos emblemáticos.

La exposición incluye una Fan Zone interactiva, con zonas de photocall, videojuegos y un chutómetro, además de encuentros con leyendas extremeñas del Atlético de Madrid. El domingo se celebrará, además, una gran convivencia de peñas que reunirá a centenares de aficionados.

Otro de los atractivos de la edición es el espacio Turiberia, 5ª Muestra de Turismo Ibérico, que permite descubrir los principales destinos turísticos de Extremadura y Portugal, con especial atención a la cultura, la tradición y el patrimonio natural de ambos territorios. Como novedad, se celebrará el Encuentro de Bloggers e Influencers de Turismo Ibérico, que fomentará la colaboración profesional transfronteriza.

Food trucks y talleres infantiles

No falta el Espacio Gastronómico que ofrece una variada programación con food trucks, showcookings, talleres infantiles, catas y maridajes, además de degustaciones en el stand de Alimentos de Extremadura, donde se celebrará la entrega de premios del XIX Encuentro de Vinos Extremadura–Alentejo.

Público visitante en Fehispor 2024.

Público visitante en Fehispor 2024. / Cedida

Además, durante los cuatro días se realizarán sorteos diarios entre las personas que hayan comprado su entrada, con camisetas y balones firmados, así como otros premios como un casco de moto y tratamientos dentales, con el objetivo de dinamizar la feria e incentivar la participación.

El horario de la feria es el jueves 6 de noviembre de 11 a 20 horas, viernes 7 y sábado 8 de 11 a 21 horas y el domingo 9 de 11 a 19 horas. La entrada para el público general es de 3€ y habrá descuentos para familias numerosas, desempleados y niños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents