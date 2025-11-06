Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el bicentenario de su nacimiento

Flores a José Moreno Nieto por su legado

El Ateneo de Badajoz celebra ayer un acto en memoria del juriconsulto, político y arabista de Siruela para homenajear su figura con una ofrenda en su estatua de la plaza Minayo y la presentación de su biografía escrita

Ofrenda floral de los miembros del Ateneo de Badajoz en la estatua de José Moreno Nieto

Ofrenda floral de los miembros del Ateneo de Badajoz en la estatua de José Moreno Nieto / Santi García

Antonio Castaño

Badajoz

Dicen los expertos que la principal vocación y preocupación de José Moreno Nieto siempre fue el Ateneo. Por ello, los herederos del legado histórico que dejó, han celebrado en la tarde de este jueves un homenaje a su figura con motivo del bicentenario de su nacimiento.

Sobre las 18.30 horas, los miembros del Ateneo de Badajoz, acompañados por varios pacenses, se han reunido frente a la estatua del juriconsulto, político y arabista extremeño, nacido hace doscientos años en Siruela, en la plaza de Minayo de Badajoz para celebrar un acto en su memoria y realizar una ofrenda floral en nombre de «los ateneos pacenses».

Tras posar el ramo de flores junto a la estatua, el presidente del Ateneo de Badajoz, Francisco Javier Olivares del Valle, ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto para honrar el nombre de «una figura excepcional del siglo XIX y un extremeño de talla intelectual de primer nivel».

No le hizo falta micrófono, ya que el silencio y la atenta escucha de los presentes permitió a Olivares dedicar unas palabras al que fuera presidente de el Ateneo de Madrid e impulsor de la fundación del Ateneo de Badajoz. «Hoy, 6 de noviembre de 2025, celebramos el bicentenario del nacimiento de un ilustre extremeño y ateneo. Fruto de sus ideas ilustradas que fueron abriéndose paso en el siglo XIX, el Ateneo de Badajoz inició su andadura en 1876, incorporando a nuestra ciudad las corrientes del libre pensamiento de la época».

Como colofón, al unísono, los miembros actuales del Ateneo pacense se han declarado voluntariamente y abiertamente «personas herederas del legado histórico fundacional que nos dejó».

Presentación de su biografía

Tras la lectura del manifiesto, el homenaje se trasladó a la sede financiera de Cajalmendralejo, en el paseo de San Francisco, para presentar el libro sobre su biografía ‘José Moreno Nieto y Villarejo. Jurisconsulto, político y arabista’, escrita por José Antonio Ramos Rubio, José Luis Pérez Mena y Óscar de San Macario.

El acto, conducido por Iván Cedrón Adam, de la sección de Historia y Patrimonio del Ateneo de Badajoz, contó con la presencia e intervención de dos de los autores. José Antonio Ramos y José Luis Pérez, acompañados por un matrimonio del pueblo natal de Moreno Nieto, han explicado «que llevamos 7 años estudiando a este liberal del siglo XIX y hemos quedado sorprendidos con su dedicación y su predisposición por el Ateneo».

La biografía, que consta de 200 páginas, repasa su vida y obra de «una forma sencilla», separada por capítulos, y contando con el apoyo de ilustraciones, fuentes y bibliografía.

