Flores a José Moreno Nieto por su legado

Dicen los expertos que la principal vocación y preocupación de José Moreno Nieto siempre fue el Ateneo. Por ello, los herederos del legado histórico que dejó, han celebrado en la tarde de este jueves un homenaje a su figura con motivo del bicentenario de su nacimiento.

Sobre las 18.30 horas, los miembros del Ateneo de Badajoz, acompañados por varios pacenses, se han reunido frente a la estatua del juriconsulto, político y arabista extremeño, nacido hace doscientos años en Siruela, en la plaza de Minayo de Badajoz para celebrar un acto en su memoria y realizar una ofrenda floral en nombre de «los ateneos pacenses».

Tras posar el ramo de flores junto a la estatua, el presidente del Ateneo de Badajoz, Francisco Javier Olivares del Valle, ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto para honrar el nombre de «una figura excepcional del siglo XIX y un extremeño de talla intelectual de primer nivel».

No le hizo falta micrófono, ya que el silencio y la atenta escucha de los presentes permitió a Olivares dedicar unas palabras al que fuera presidente de el Ateneo de Madrid e impulsor de la fundación del Ateneo de Badajoz. «Hoy, 6 de noviembre de 2025, celebramos el bicentenario del nacimiento de un ilustre extremeño y ateneo. Fruto de sus ideas ilustradas que fueron abriéndose paso en el siglo XIX, el Ateneo de Badajoz inició su andadura en 1876, incorporando a nuestra ciudad las corrientes del libre pensamiento de la época».

Como colofón, al unísono, los miembros actuales del Ateneo pacense se han declarado voluntariamente y abiertamente «personas herederas del legado histórico fundacional que nos dejó».

Presentación de su biografía

Tras la lectura del manifiesto, el homenaje se trasladó a la sede financiera de Cajalmendralejo, en el paseo de San Francisco, para presentar el libro sobre su biografía ‘José Moreno Nieto y Villarejo. Jurisconsulto, político y arabista’, escrita por José Antonio Ramos Rubio, José Luis Pérez Mena y Óscar de San Macario.

El acto, conducido por Iván Cedrón Adam, de la sección de Historia y Patrimonio del Ateneo de Badajoz, contó con la presencia e intervención de dos de los autores. José Antonio Ramos y José Luis Pérez, acompañados por un matrimonio del pueblo natal de Moreno Nieto, han explicado «que llevamos 7 años estudiando a este liberal del siglo XIX y hemos quedado sorprendidos con su dedicación y su predisposición por el Ateneo».

La biografía, que consta de 200 páginas, repasa su vida y obra de «una forma sencilla», separada por capítulos, y contando con el apoyo de ilustraciones, fuentes y bibliografía.